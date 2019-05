Schkeuditz

Mit einem symbolischen Start begann in dieser Woche der Bau der Sternenhöfe in Schkeuditz. Drei Stadtvillen sollen zunächst entstehen – danach sind vom Entwickler Weisenburger Bau und Grund aus Halle bereits weitere Projekte in der Umgebung geplant.

Eigentlich, so erzählt Firmenchef Bernd Weisenburger, wollte er eine Kindertagesstätte auf dem Grundstück zwischen Käthe-Kollwitz- und Heinrich-Heine-Straße bauen. Aus diesem Grund habe er vor einigen Jahren das etwa 4000 Quadratmeter große Areal erworben. „Der damalige Oberbürgermeister meinte allerdings, dass statt einer Kita eher große, schöne Wohnungen gebraucht werden“, sagt Weisenburger. „Dann habe ich kurz überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass Wohnbebauung auf dem Grundstück durchaus auch denkbar wäre.“

Für die Sternenhöfe Schkeuditz fand jetzt der symbolische Baustart statt. Quelle: Stadtverwaltung Schkeuditz

So entstehen nun – in unmittelbarer Nähe zur Sternwarte, weshalb das Areal den Namen Sternenhöfe trägt – drei mal acht kleinere und größere Wohnungen in den Stadtvillen. „Von 60 bis mehr als 100 Quadratmeter ist alles dabei“, erläutert Weisenburger. Nächstes Jahr im Sommer sollen die Einheiten bezugsfertig sein, alle werden unter anderem Aufzug, Parkett, Fußbodenheizung, Schallschutzfenster und einen Balkon haben.

Eigentümer der Häuser ist die Sparkasse Wartburgkreis, die demnächst mit der Vermietung beginnen wird. „Wir haben schon viele Anfragen“, so Weisenburger. „In den nächsten Wochen wird es dann eine Info geben, wohin sich die Mietinteressenten wenden können.“

Im Rathaus Schkeuditz ist die Freude über den Baustart groß. „Die Firma Weisenburger hatte ein gutes Gespür, als sie das Grundstück gekauft hat“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) beim Baustart. Es sei schön, dass das Gebiet nun entwickelt werde. „Durch die Planungen hat es leider ein bisschen gedauert, jetzt können wir aber sehen, dass etwas passiert.“

Passieren soll künftig in diesem Areal noch mehr. Nach dem Bau der drei Stadtvillen soll in der Käthe-Kollwitz-Straße ein denkmalgeschützter Altbau saniert und durch einen Neubau ergänzt werden, wie Weisenburger frohlockt. Danach werde das Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Heinrich-Heine-Straße in Angriff genommen.

„Aber jetzt bauen wir erstmal die Sternenhöfe“, sagt der Projektentwickler. Die Villen erhalten übrigens die Namen von drei Sternen: Spica, Arktur und Regulus.

Von Linda Polenz