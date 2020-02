Noch bis zum 1. März läuft in der Schkeuditzer Art Kapella die Ausstellung „Systasis“. Die Künstlerinnen Heinke Binder und Daniela Hussel zeigen Malerei, Objekte und Skulpturen.

„Systasis“ in der Schkeuditzer Art Kapella

Ausstellung bis zum 1. März - „Systasis“ in der Schkeuditzer Art Kapella