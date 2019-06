Schkeuditz

Das Volksfest Sabantui steht in der russischen Republik Tatarstan für „ Pflugfest“. Es wird traditionell am Ende der Aussaatzeit gefeiert. Dieses Jahr auch auf dem Flughafen Schkeuditz – am 29. Juni von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Sabantui entstand vor mehr als 1000 Jahren als heidnisches Ritual, mit dem für eine gute Ernte gebetet wurde. Bereits mittelalterliche Philosophen verglichen das Fest wegen seiner Atmosphäre der Freundschaft und Gastfreundschaft mit den antiken Olympischen Spielen.

Das Wappen der Republik Tatarstan Quelle: privat

Und so gibt es am 29. Juni in Schkeuditz auch viele verschiedene, allerdings nicht ganz ernst gemeinte Wettspiele. Besucher können aktiv teilnehmen oder zuschauen. Tataren und Gäste kämpfen mit Säcken auf einem Balken, transportieren Wassertröge an langen Stangen, ziehen am Tau oder hüpfen im Sack. Professioneller geht es zu, wenn Kurash-Kämpfer aus der tatarischen Hauptstadt Kazan gegeneinander antreten – einen Wettstreit für echte Männer kündigen die Organisatoren an.

Spezialitäten aus Tatarstan

Während des ganzen Festes können die Besucher traditionelle tatarische Gerichte und Backwaren kosten. Tatarische Künstler machen Musik. Auch das staatliche Volksmusik-Ensemble der Republik Tatarstan gibt Konzerte.

Konzert am Abend in Böhlitz-Ehrenberg

Musikalisch geht es auch am Abend weiter – nach dem eigentlichen Fest geht es zur After-Show in die Große Eiche in Böhlitz-Ehrenberg ( Leipziger Straße 81). Ab 19 Uhr geben dort Elmir Nizamov und Elmira Kalimullina ein Konzert – mit Werken von Puccini, Bizet, Debussy, Tschaikowski und Rachmaninow. Auch tatarische Volkslieder stehen auf dem Programm. Karten zu 15 Euro gibt es während des Sabantuis sowie vorab telefonisch unter 0341/420 17 82 oder 0341/68 69 38 36.

Republik eröffnet diplomatische Vertretung in Leipzig

Das Sabantui gab es 2014 schon einmal hier – damals rund um den Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park. In Leipzig gibt es eine kleine Community, die das Fest organisiert. Der Geschäftsführer eines Unternehmens im Flughafen ist ein Tatare; so kam der Draht zum Airport zustande. Zum Fest werden Tataren aus ganz Deutschland erwartet. Wie berichtet, wird die Republik Tatarstan in diesem Jahr eine Vertretung in Leipzig eröffnen. Der Freistaat baut seine Verbindungen dorthin ebenfalls aus. Die Republik Tatarstan ist eine autonome Republik im östlichen Teil des europäischen Russlands; dort leben 3,8 Millionen Einwohner.

Mehr unter www.sabantui.de

Von bm