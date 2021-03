Taucha/Schkeuditz

Wer sich in Taucha kostenlos auf Corona testen lassen möchte, kann das am Sonnabend, 6. März, von 8 bis 12 Uhr im Stützpunkt der Malteser erledigen. Die Notfallsanitäter sind nahe Aldi in dem Gewerbegebiet hinter der Karl-Hermann-Jubisch-Halle, in der Leipziger Straße 102, zu finden. Parken können Testwillige an der Jubisch-Halle. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter bis zum Testzentrum der Malteser.

Malteser mit Erfahrung

„Wir werden das jetzt schleunigst organisieren und ein Abstrichteam zusammenstellen. Auch für uns kam die Nachricht überraschend“, sagte am Freitagmittag Malte Reinwald, der den Malteser-Stützpunkt in Taucha leitet. Neu ist das Thema Corona für die Notfallsanitäter nicht. Seit geraumer Zeit sind sie in Partnerschaft mit dem Arbeiter-Samariter-Bund mit je einem mobilen Impfteam zu Altenpflegeheimen des Landkreises Nordsachsen unterwegs.

Reinwalds Kollege André Kreyßig hat derweil von Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) 2700 Test-Sets entgegengenommen. Die Lieferung kommt vom Landratsamt. Der Landkreis hatte von der sächsischen Staatsregierung erstmals 20 000 Corona-Schnelltests zur freien Verwendung geliefert bekommen. Bislang seien diese immer zweckgebunden, zum Beispiel an Altenheime und Pflegedienste, verteilt worden. „Wir packen noch einmal 5000 Tests drauf und werden in den sechs großen Städten des Landkreises kostenlose Schnelltests für jedermann anbieten“, erklärt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (r.) übergibt Notfallsanitäter André Kreyßig von den Maltesern 2700 Test-Sets. Quelle: privat

Personalausweis mitbringen

Ein Schnelltest dauere etwa 15 Minuten. Mitzubringen sei der Personalausweis als Nachweis über den Wohnsitz in Nordsachsen. Ein Termin wäre zunächst nicht nötig. Für die personelle Unterstützung der sechs Testpunkte hat das Landratsamt zudem die Amtshilfe der Bundeswehr beantragt. Emanuel: „Die Teststationen sind eine Übergangslösung, bis die vom Bundesgesundheitsminister angekündigten Selbsttests für jedermann verfügbar sind.“

In Taucha soll künftig immer dienstags und freitags jeweils von 11 bis 17 Uhr sowie an Sonnabenden der ungeraden Wochen von 8 bis 12 Uhr getestet werden. Die anderen Tage ist das Tauchaer Malteser-Team in Schkeuditz im Einsatz. Dort können sich die Menschen in der Dreifeld-Schulsporthalle, Lessingstraße 8 a, montags und donnerstags jeweils von 11 bis 17 Uhr sowie sonnabends in geraden Kalenderwochen von 8 bis 12 Uhr testen lassen. Los geht es am Montag, 8. März.

3500 Tests für Schkeuditz

„Als Testzentrum blieben im Prinzip nur zwei Optionen: das Kulturhaus Sonne und die Dreifeldhalle“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) auf Nachfrage. „Wir haben uns dann für die Dreifeldhalle entschieden.“ Auch, weil in den nächsten Wochen absehbar vermutlich ohnehin kein Hallensport stattfinden werde. „Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, so dass es am Montag um 11 Uhr losgehen kann“, so Bergner. Insgesamt 3500 Tests sind Schkeuditz vom Landkreis zur Verfügung gestellt worden. „Ich bin froh, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben“, sagt Bergner. „Mit mehr Tests können wir aktiv die Infektionsketten unterbrechen.“

Von Olaf Barth und Linda Polenz