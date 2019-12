Tödlicher Raub in Schkeuditz: Viereinhalb Jahre Haft für Teenager

Leipzig

Haftstrafe nach zwei Raubüberfällen auf Seniorinnen in Schkeuditz, von denen einer tödlich endete: Am Freitagnachmittag wurde der 18-jährige Jaragi A. am Landgericht Leipzig zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Die 2. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms hielt den Teenager des schweren Raubes und der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig. Der seit Juli laufende Prozess fand wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Herzversagen nach Überfall

Laut Anklage soll der gebürtige Russe am 23. Februar dieses Jahres eine 88 Jahre alte Anwohnerin in der Schkeuditzer Robert-Koch-Straße von hinten niedergerissen haben. Seine Beute: ihre Tasche mit 20 Euro und ein Schlüssel. Bei dem Sturz zog sich die Frau eine Beckenfraktur und weitere Brüche zu. Vier Tage nach dem Raubüberfall starb Ilse K. aufgrund ihrer schweren Verletzungen an Herzversagen. Nicht nur in Schkeuditz hatte der Fall erhebliche Bestürzung ausgelöst. Auf einer Bank im Wohngebiet, auf der die Verstorbene gern gesessen hatte, legten Anwohner Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Am 30. April wurde die Frau beerdigt.

Die betagte Dame war nicht das einzige Opfer. Schon am 31. Januar dieses Jahres soll Jaragi A. einer 86-Jährigen in der Zeppelinstraße ihre Tasche mit fünf Euro und einem Handy sowie eine Tüte mit Mandarinen und Brötchen entrissen haben. Auch diese Rentnerin verletzte sich schwer – erlitt einen Bruch der Nase und des linken Ellenbogens. Nach dem Überfall klagte sie über Albträume.

Verteidigung wollte Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft, zunächst sogar acht, wegen schweren Raubes in Tateinheit mir vorsätzlicher Körperverletzung und Raubes mit Todesfolge gefordert. In diese Strafe sollte eine zuvor verhängte Sanktion gegen den Angeklagten wegen Diebstahls, Körperverletzung und Nötigung einbezogen werden, so die Behörde. Die Höchststrafe im Jugendstrafrecht liegt bei zehn Jahren. Die Verteidigung beantragte, den Angeklagten wegen Diebstahls im besonders schweren Fall in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu verurteilen und deren Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen.

Von Frank Döring