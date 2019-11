Tödlicher Überfall: Staatsanwaltschaft will acht Jahre Haft

Leipzig/Schkeuditz

In dem nicht öffentlichen Prozess um zwei Raubüberfälle auf Seniorinnen in Schkeuditz – einem davon mit tödlichem Ausgang – hat die Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Behörde hält den 18-jährigen Jaragi A. des Raubes mit Todesfolge, zudem des schweren Raubes und der vorsätzlichen Körperverletzung für schuldig. Das teilte Hans Jagenlauf, Sprecher des Landgerichts Leipzig, auf Anfrage mit. Wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten findet die Verhandlung von Beginn an unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Laut Jugendstrafrecht beträgt das Höchstmaß zehn Jahre Haft.

88-Jährige erliegt Verletzungen

Die Staatsanwaltschaft legt dem zur Tatzeit noch 17 Jahre alten gebürtigen Russen zur Last, am 23. Februar dieses Jahres eine 88 Jahre alte Anwohnerin in der Schkeuditzer Robert-Koch-Straße von hinten niedergerissen zu haben. Dabei soll er ihre Tasche mit 20 Euro Bargeld und einem Schlüssel erbeutet haben. Bei ihrem Sturz erlitt die Frau eine Beckenfraktur und weitere Brüche. Vier Tage nach dem Raubüberfall, am 27. Februar, starb Ilse K. infolge der schweren Verletzungen an Herzversagen. Der Fall hatte große Bestürzung ausgelöst; Anwohner gedachten der Verstorbenen, legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen dort, wo die 88-Jährige so gern gesessen hatte – auf einer Bank im Wohngebiet. Am 30. April wurde sie beerdigt.

Bereits zuvor, am 31. Januar dieses Jahres, soll der Angeklagte einer 86 Jahre alten Frau in der Zeppelinstraße gewaltsam ihre Tasche mit fünf Euro und einem Handy sowie eine Tüte mit Mandarinen und Brötchen entrissen haben. Auch dieses Opfer kam körperlich schwer zu Schaden – erlitt einen Bruch der Nase und des linken Ellenbogens. Die Schwerverletzte litt danach an Albträumen.

Angeklagter ist vorbestraft

Nach Angaben des Landgerichts forderte die Staatsanwaltschaft eine Einheitsjugendstrafe für Jaragi A., wobei eine zuvor verhängte Sanktion wegen Diebstahls, Körperverletzung und Nötigung einbezogen werden soll. Seine Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch. Der Jugendliche, der seit 14. März in Untersuchungshaft sitzt, machte im Prozess von seinem Recht, sich nicht zu den Vorwürfen zu äußern, Gebrauch, hieß es.

Die für den Fall zuständige zweite Strafkammer will ihr Urteil am 4. Dezember verkünden.

Von Sabine Kreuz