Leipzig

Bei einem schweren Unfall in Schkeuditz ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde die 65-Jährige am Straßenrand nahe des Leipziger Flughafens von einem Auto erfasst.

Demnach hatte die Frau gegen 19.20 Uhr ihr Auto ohne Licht am Randstreifen der S8a abgestellt. Warum sie dort hielt, war nach Angaben der Polizei unklar. Ein 42-Jähriger wollte ihr zur Hilfe eilen. Er stellte sein Auto auf der gegenüberliegenden Seite ab und lief über die Straße. Dabei wurde er vom Renault eines 32-Jährigen erfasst und schwer verletzt.

Anschließend erfasste das Auto auch die 65-Jährige. Sie wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Unfall wurde die Straße komplett gesperrt.

