Tränenreicher Abschied vom Schkeuditzer Bürgermeister Dornbusch

Schkeuditz

Zwar stand der Sekt bei jedem der Stadträte auf dem Tisch, tatsächlich flossen dann aber vor allem Tränen: Am Donnerstagabend wurde in der Sitzung des Schkeuditzer Stadtrates der langjährige Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) in den Ruhestand verabschiedet. Nicht nur der Gehende selbst, sondern auch die Stadträte und Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) mussten sich die Tränen aus den Augen wischen.

„Unnachahmliche Art“

„Ich bin nicht ohne Grund so emotional“, erklärte Bergner sichtlich bewegt. „Aber es war nicht selbstverständlich, dass ich nach meiner Wahl mit so einer Fairness und Loyalität in der Stadtverwaltung aufgenommen wurde. Auch von meinem Stellvertreter.“ Er könne nur für die bisherigen vier Jahre seiner Amtszeit sprechen. „Da hast du mit deiner unnachahmlichen Art viel für die Stadt bewegt“, sagte er in Richtung Dornbusch. „Deine Art hat nicht jedem gefallen, aber du bist immer zielstrebig nach vorn gegangen. Manchmal auch an der Ziellinie weitergelaufen, aber das gehörte dazu, das gehört zu dir.“

Dornbusch war seit 1989 für Schkeuditz aktiv, zunächst als Gemeinderat in Radefeld, dann als Stadtrat und nun seit zehn Jahren als Bürgermeister. Dabei hat er an 110 Sitzungen des Stadtrates, an 100 des Technischen Ausschusses und an 73 des Verwaltungsausschusses teilgenommen. Erst vor drei Jahren war Dornbusch in seinem Amt bestätigt worden, eigentlich sollte die Amtszeit bis August 2025 gehen. Auf eigenen Wunsch tritt der 67-Jährige nun seinen Ruhestand an.

„Nicht immer leicht mit Dir“

Für seinen Abschied bat er um eine Spende für die Villa Musenkuss. Die Fraktionsvorsitzenden überreichten ihm 250 Euro und einen „guten Tropfen für ruhige Stunden“. Auch die Ortsvorsteher von Radefeld und Dölzig kamen zum Gratulieren. „Es war nicht immer leicht mit dir“, erklärte der Dölziger Ortschef Thomas Druskat (Freie Wähler Dölzig) an Dornbusch gerichtet. „Du bist ein streitbarer, zielstrebiger Mensch, der aber immer im Interesse der Stadt gehandelt hat.“ So habe der nun ehemalige Bürgermeister zahlreiche Fußabdrücke in Schkeuditz hinterlassen, zuletzt mit dem Neubau der Grundschule.

„Schkeuditz ist meine Heimat“

„Ich bin ein bisschen überwältigt“, sagte schließlich Dornbusch. „Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Tage in der Stadtverwaltung. Meine Arbeit begann mit der Haushaltsplanung.“ Seither sei viel passiert, vieles habe er auf den Weg bringen können. Anderes müsse nun sein Nachfolger erledigen. „Schkeuditz ist für mich nicht irgendeine Stadt“, erklärte er unter Tränen. „Es ist meine Heimat.“

Von Linda Polenz