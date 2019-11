Transporter und Lastwagen stoßen auf A9 zusammen – Lkw kippt um

Schkeuditz

Der Lastwagen liegt auf der Seite, die Ladung über die Straße verteilt: Ein Lkw und ein Transporter sind am Montagmorgen auf der Autobahn 9 bei Leipzig zusammengestoßen. Bei dem Unfall zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz seien beide Fahrer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Leipzig auf LVZ-Anfrage. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Ersten Erkenntnissen nach war der Transporter gegen acht Uhr auf den Lastwagen aufgefahren, das Fahrzeug kippte um. Bis zum Vormittag reinigten Einsatzkräfte die Fahrbahn. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zur Galerie Stau auf der Autobahn 9 nahe Leipzig: Ein Unfall hat am Morgen für Behinderungen im Verkehr gesorgt. Ein Lastwagen war umgekippt.

Von jhz