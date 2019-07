Schkeuditz

Zum zweiten Mal findet im Spätsommer der Schkeuditzer Vereinstag statt. Dafür wird der Biedermeierstrand am 25. August wieder zur Vereinsmeile. Wer noch mitmachen möchte, kann sich beim Strandverein melden.

Mehr Anmeldungen als im Vorjahr

Schon jetzt gebe es mehr Anmeldungen als im Vorjahr, sagt der im Strandverein für die Kultur zuständige Christoph Zwiener. Um die 20 Schkeuditzer Vereine seien bisher registriert. „Aber Anmeldungen sind natürlich weiterhin möglich“, so Zwiener. Neben Sport- und Kulturvereinen seien auch Kaninchenzüchter, Philatelisten und Modellflugverein dabei. „Wir haben eine schöne Mischung, die zeigt, wie bunt das Schkeuditzer Vereinsleben ist“, meint Zwiener. Insgesamt gibt es mehr als 120 Vereine in der Großen Kreisstadt.

Talkrunden und Bühnenprogramm geplant

Geplant sind neben Ständen, an denen sich die Klubs präsentieren können, Talkrunden und ein Bühnenprogramm. „Auch daran sind die Vereine natürlich beteiligt“, so der Kultur-Chef des Haynaer Strandvereins. Wer mitmachen will, sollte sich schnellstmöglich per E-Mail an info@biedermeierstrand.de anmelden. „Dann bekommen die Interessenten von uns eine Logistikliste“, erklärt Zwiener. Dort können die Vereine angeben, ob sie Tische oder sonstiges Zubehör brauchen – oder beispielsweise selbst einen Pavillon mitbringen. Das Teilnehmen am Vereinstag ist kostenfrei. „Wir wollen ehrenamtlich etwas für die Ehrenamtlichen tun“, so Zwiener. „So können sie sich und ihre Arbeit dem Publikum präsentieren.“

Familienkonzert zu Ehren der Vereine

Doch nicht nur das. Um 12 Uhr wartet auf Besucher und Aussteller eine Überraschung. „Dazu verrate ich gar nichts“, sagt Zwiener. Was er aber verrät, ist, dass 15 Uhr die Sächsische Bläserphilharmonie das familiengeeignete Konzert „Florentine Apfelblüte“ spielt. „Das findet zu Ehren der Vereine statt“, sagt Zwiener. Selbstverständlich können aber auch alle anderen lauschen.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt ist für Besucher frei, um Spenden wird gebeten. Wie bereits im vergangenen Jahr steht der Vereinstag unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Neben dem Zusammentreffen und dem Austausch mit den Vereinen gibt es einen Imbiss und Eis aus der Haynaer Manufaktur. „Und natürlich können die Besucher und Vereinsmitglieder bei schönem Wetter auch baden gehen“, so Zwiener. Schließlich findet der Vereinstag ja genau am Strand statt.

Von Linda Polenz