Schkeuditz

Großer Rettungseinsatz bei Leipzig: Am frühen Morgen sind bei einem Unfall in Schkeuditz am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Leipzig mit.

Demnach war ein Lastwagen gegen 5.20 Uhr an der Bundesstraße 6 bei Rot über die Ampel gefahren und dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Dieser wollte an der Kreuzung Edisonstraße nach links abbiegen, hieß es. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Wagen des 47 Jahre alten Fahrers in die Mittelleitplanke geschleudert worden sei.

Die Feuerwehr Schkeuditz habe auslaufende Flüssigkeiten gebunden und die Polizei unterstützt. Zwischenzeitlich wurde die Kreuzung für die Aufräumarbeiten gesperrt.

Von jhz/dpa