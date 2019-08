Schkeuditz

Bei einem schweren Unfall in Schkeuditz ist in der Nacht zu Montag ein Auto in Flammen aufgegangen. Gegen 1.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Grundstück an der Kreuzung Hallesche Straße/Bierweg gerufen, auf dem ein 40-Jähriger offenbar ungebremst mit seinem Suzuki in einen abgestellten Container gefahren war.

Durch den Aufprall hatte sich das Fahrzeug entzündet und Feuer gefangen. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich aber selbst ins Freie retten. Der 40-Jährige wurde später mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Mann in Schkeuditz schwer verletzt worden. Er war mit seinem Auto in einen Container gefahren.

Über die Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben. Während des Einsatzes war die Kreuzung voll gesperrt.

Von LVZ