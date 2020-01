Uniklinik Leipzig ist geburtenstärkstes Krankenhaus Sachsens

Leipzig

Im vergangenen Jahr halfen die Geburtsmediziner der Uniklinik Leipzig (UKL) 2779 Kindern auf die Welt. Laut UKL sei dabei nur ein Viertel der 2671 Entbindungen per Kaiserschnitt durchgeführt worden. Und das trotz vieler Risikoschwangerschaften, die am Pränatalzentrum betreut würden. „Diese niedrige Kaiserschnittrate ist eine Besonderheit unserer Geburtsmedizin und zeugt davon, dass auch in schwierigen Situationen geburtshilfliches Handwerk und Expertise eine natürliche Geburt ermöglichen“, erläutert Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin am UKL.

Als letztes Baby des Jahres kam am UKL die kleine Martha Anouk Riedel um 18.58 Uhr zur Welt. Allerdings seien 2019 die Geburtenzahlen im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. „Nach den stetigen Steigerungen der letzten Jahre war zu erwarten, dass sich das Wachstum auch wieder etwas verlangsamen wird“, so Stepan. Dennoch ist das Universitätsklinikum die geburtenstärkste Klinik Sachsens, gefolgt vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.

Von Elena Boshkovska