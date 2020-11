Vier Kilo Rohopium am Flughafen Leipzig/Halle entdeckt

Leipzig/Halle

Dicker Fang am Leipziger Flughafen: Insgesamt vier Kilogramm Rohopium haben Zöllner aus einer Luftfrachtsendung aus Laos sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Dresden am Freitag mitteilte, wurden die Drogen in mehreren großen Kaffeepackungen sowie Schachteln für Pflegeprodukte entdeckt.

Die Lieferung war für einen Empfänger in Frankreich bestimmt und erregte nach einer Röntgenkontrolle die Aufmerksamkeit der Beamten. Der Fund wurde den Angaben nach bereits am 16. November gemacht. Das Opium war verpackt in 118 als Kaffee getarnten Tüten und fünf Schachteln Schönheitsmitteln.

Opium unterliege den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, hieß es.

Von CN