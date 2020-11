Von der Corona-Krise geschüttelt: Wie geht’s beim Haynaer Strandverein weiter?

Schkeuditz

Auch der Haynaer Strandverein hat mit der Corona-Krise zu kämpfen. Zwar gab es in diesem Jahr eine neue Schrankenanlage am Parkplatz, Veranstaltungen konnten auf der Bühne am Biedermeierstrand allerdings kaum stattfinden.

Statt 42 nur zwei Veranstaltungen

„Von den 42 geplanten Veranstaltungen haben wir zwei durchgeführt“, sagt Christoph Zwiener, der im Strandverein für die Kultur zuständig ist. Einnahmen, die der Strandverein gut hätte gebrauchen können. „Finanziell war das wirklich ein Kraftakt“, so Zwiener. „Aber wir kommen gut ins neue Jahr.“ Mental sei es noch viel schlimmer gewesen. „Die Bühne die gesamte Saison über leer zu sehen, hat sehr geschmerzt“, sagt Zwiener. Auch als Veranstaltungen hätten stattfinden können, war das nicht möglich. „Die Ensembles konnten ja vorher nicht zusammen proben“, erklärt Zwiener. „Deshalb konnten sie auch nicht spielen.“

Der Verein hoffe nun aufs neue Jahr. „Wir wollen den Veranstaltungskalender von diesem Jahr einfach spiegeln“, erklärt Zwiener. „Sofern die Künstler noch keine anderen Aufträge haben.“ Denn: Eine verbindliche Zusage könne der Verein frühestens im Februar machen. „Ich möchte nicht wieder Verträge stornieren müssen“, so der Projektentwickler. Die meisten Künstler stünden jedenfalls bereit und wollen wieder auftreten.

Instandhaltungsarbeiten während der Wintermonate

Jetzt im Winter ist am Haynaer Strand geplant, die Zäune zu erneuern und mehr Lichter zu installieren. „Dadurch, dass wir weniger präsent sind, müssen wir natürlich mehr für die Sicherheit tun“, sagt Zwiener. Der Verein bitte zudem um Verständnis, dass jetzt im Winter keine Toiletten am Strand zur Verfügung stehen. „Die Toilettenanlage am Strand ist nicht winterfest, deshalb müssen wir sie schließen“, erklärt er. Der Eispavillon habe zwar auch Toiletten, müsse aber auf Grund der Allgemeinverfügung zum Schutz vor dem Corona-Virus geschlossen bleiben. „Der Außer-Haus-Verkauf ist aber offen“, so Zwiener. Und das würden die Besucher des Strandes auch gern annehmen. „Viele sind froh. Wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt gibt, kommen sie gern zu uns.“ Auch der Imbiss sei geöffnet.

Finanzierung für Dacherweiterung ungewiss

Für Januar steht zudem eine wichtige Entscheidung an: „Wir haben jetzt die Baugenehmigung für die Dacherweiterung der Bühne“, sagt Zwiener. Nur die Finanzierung sei noch nicht ganz klar. „Die Entscheidung dafür fällt im Januar.“ Um ein bisschen Hoffnung fürs Frühjahr zu säen, haben die Vereinsmitglieder im Oktober Blumenzwiebeln am Strand gesteckt. „Und wir haben eine zertifizierte Schmetterlingswiese, die nächstes Jahr ihre volle Blüte entwickeln soll“, erklärt Zwiener. „Wir blicken also voller Zuversicht auf das neue Jahr.“

Von Linda Polenz