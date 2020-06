Schkeuditz

In die Schkeuditzer Pläne für eine so genannte Betriebskita kommt weiter Bewegung. Wie die LVZ erfuhr, ist ein Vertrag zwischen dem künftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, und den Unternehmen erarbeitet worden. Der soll beiden Seiten Sicherheit für die Zukunft geben.

Kita-Plätze werden dringend benötigt

Schkeuditz braucht dringend Plätze in Kindertagesstätten. Das ist bereits seit langem bekannt. Insbesondere die Erschließung und Errichtung neuer Wohngebiete locke junge Familien in die Stadt, wie Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) immer wieder betont. Zwar wird an der Käthe-Kollwitz-Straße derzeit eine Kita für 150 Kinder errichtet – allerdings sind deren Plätze bereits restlos ausgebucht. „Wir arbeiten mit Wartelisten“, hieß es bereits vergangenes Jahr aus der Stadtverwaltung.

Betriebskita auf ehemaliger Gartenanlage geplant

Während in der Käthe-Kollwitz-Straße die ersten Kinder bereits eingezogen sind und nun am zweiten Bauabschnitt gearbeitet wird, rückt ein anderes Grundstück immer mehr in den Fokus: eine alte Gartenanlage in der Leipziger Straße. Die wird schon länger nicht mehr als Gartenanlage genutzt und soll nun beräumt werden – um unter anderem Platz für die Betriebskita zu schaffen. „Wir haben die Kleingartenanlage, die schon lange nicht mehr am Netz ist, zurückübernommen“, erklärt Bergner. „Im Moment holen wir Angebote für die Beräumung ein.“ Damit soll unter anderem Baufreiheit für die Kita geschaffen werden.

Modell ist sachsenweit einzigartig

Die Pläne zur Betriebskita laufen schon seit einiger Zeit. Das Schkeuditzer Modell ist sachsenweit einzigartig: Gemeinsam mit Unternehmen will die Stadt eine Kita bauen. Mit Belegplätzen für die Unternehmen und Plätzen für die Kommune. An den Baukosten beteiligen sich alle, die Plätze brauchen und möchten. Im Gespräch waren etwa 30 000 Euro je Platz. Unternehmen wie DHL, der Flughafen, die Stadtwerke Schkeuditz, die Helios-Klinik und das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz hätten bereits Interesse bekundet, Belegplätze für ihre Mitarbeiter zu „kaufen“. Damit könne den künftigen Mitarbeitern ein Arbeitsplatz in Schkeuditz attraktiver gemacht werden, hieß es.

Vorvertrag sei auch Bekenntnis zu Projekt

Durch die unterschiedlichen Interessenslagen ziehen sich die Verhandlungen seit geraumer Zeit. Alle seien sich einig, dass die Plätze dringend gebraucht werden, erfuhr die LVZ. Allerdings gebe es auch noch ungeklärte Fragen. So hätten einige Unternehmen bereits signalisiert, dass die normalen Öffnungszeiten einer Kindertagesstätte für ihre Mitarbeiter nicht ausreichend sind. Diese und andere Fragen müssen nun noch im Detail geklärt werden. Mit dem Vorvertrag hätten jedoch alle Beteiligten ihr Bekenntnis signalisiert, dieses ehrgeizige Projekt voranzutreiben, so Bergner. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass niemand garantieren kann, dass es wirklich klappt. Aber wir sind jetzt auf einem richtig guten Weg.“

