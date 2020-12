Schkeuditz

Auch die Zirkusbranche hat unter den aktuellen Corona-Beschränkungen zu leiden. In Dölzig ist nun der Österreich-Schweizer Raphael Markus Korittnig gestrandet. Eigentlich sollte er beim Moskau-Zirkus mit seinen Tigern auftreten, jetzt steht sein Tiger-Truck direkt neben den Raubkatzen von Carmen Zander.

Zwölf Tiger jetzt in Dölzig

„Ohne die Auftritte ist es wirklich schwer“, sagt Korittnig. Denn: Die Tiger haben auch in Corona-Zeiten großen Hunger – sieben bis acht Kilo Fleisch frisst eine der Raubkatzen pro Tag im Winter, insgesamt leben zwölf an der Frankenheimer Straße in Dölzig. Sechs davon gehören Korittnig. „Ich stand mit 14 Jahren das erste Mal mit den Tigern im Käfig“, erzählt er. „Meine Familie ist eine Zirkusfamilie. Alle waren Raubtier-Dompteure.“ Seine Tiger sind zwischen fünf und 15 Jahren alt, fünf Mädchen und ein Rüde.

Hans-Holger Petermann (links) hat im vergangenen Jahr mit 89 Jahren den Verein Pro Tiger übernommen. Er sucht gemeinsam mit Tierdompteur Raphael Markus Korittnig Spenden für die Tiger in Dölzig. Quelle: Kempner

In diesen Tagen, ohne Aufführungen, ist schon ein Foto mit den Tigern schwer. „Wir trainieren ja nicht mit ihnen, sondern spielen nur“, so Korittnig. Und das tun sie dann eben auch, wenn die Presse vor dem Zaun steht. „Das war ja in diesem Jahr alles anders geplant“, sagt der Raubkatzenfreund. Normalerweise finden in Dölzig jeden Sonntag Tigerschauen statt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind die allerdings derzeit nicht möglich. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt der 45-Jährige. „Alle Ersparnisse sind aufgebraucht.“ Er hofft, dass Ende Februar wieder Auftritte möglich sind.

„Seit Generationen in Gefangenschaft“

Der Tigerplatz in Dölzig ist nicht unumstritten, das weiß auch Dompteur Korittnig. „Aber diese Tiger sind in Gefangenschaft geboren, sie kennen gar nichts anderes“, erklärt er. In freier Wildbahn könnten die Tiere nicht überleben, weil sie es nie gelernt hätten, ihre Nahrung selbst zu jagen. „Roxy, Sonja und Tango sind bei mir zur Welt gekommen“, erzählt er. Zwei seiner Tiger seien zudem die Eltern von Sandokan, einer der Raubkatzen von Carmen Zander. „Die Tiere leben seit Generationen in Gefangenschaft.“ Und hätten dadurch auch eine größere Überlebenschance als in freier Wildbahn. „Sie werden bei uns älter als in der Natur“, so Korittnig.

Verein bittet dringend um Spenden

Zur Unterstützung wurde der Verein Pro Tiger im Jahr 2014 gegründet, seit 2016 ist er gemeinnützig. „Wir sammeln Spenden für die Tiere“, erklärt der Vereinsvorsitzende Hans-Holger Petermann. Er hat im vergangenen Jahr den Verein übernommen – mit 89 Jahren. „Ich bin von Carmens Idee begeistert, einen Tigerpark zu gründen, in dem die Tiere ein angenehmes Zuhause haben“, sagt der 90-Jährige. „Deshalb engagiere ich mich für den Verein.“ Derzeit werden dringend Spenden für das Futter der Tiger gesucht.

www.tiger-schau.de; www.pro-tiger.org

Von Linda Polenz