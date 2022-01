Schkeuditz

Über eine frei schwebende Wendeltreppe geht es hinauf ins Dachgeschoss des Schkeuditzer Rathauses. Freiliegende Holzbalken, kleine Fenster, eine Antenne, die achtlos auf einen der Holzbalken gelegt wurde. „Wahrscheinlich haben die Rathausmitarbeiter damit zu Ostzeiten Westfernsehen geschaut“, scherzt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Jedenfalls wird der Dachboden seines Rathauses nicht genutzt. „Es ist ein so genanntes Kaltdach“, erklärt Baubürgermeister Dirk Thomas. „Es liegt außerhalb des gedämmten Gebäudeteils.“

Der Boden soll auch künftig nicht genutzt werden, weshalb es keinen Sinn ergebe, die Dachsparren zu dämmen, meint der Oberbürgermeister. Anders als beim Fußboden – die derzeit wirr herumliegenden Rechtecke von Mineralwolle sollen entweder ausgetauscht oder ausgebessert werden.

Gesamtkosten sind 1,2 Millionen Euro

Kurz vor Weihnachten flatterte in Schkeuditz der Fördermittelbescheid zur energetischen Sanierung des Rathauses in selbiges. Damit sollen der Energieverbrauch gesenkt und der Wärmeverlust verringert werden. „Gefördert wird die Maßnahme von der Bundesregierung“, erklärt Bauingenieurin Anja Göhler, die Sachgebietsleiterin Hochbau. Das Geld stamme aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen, gefördert werde mit etwa 90 Prozent. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro.

Innenansicht im Rathaus Schkeuditz. Quelle: Michael Strohmeyer

Götter zieren die historischen Fenster des Ratssaals

Ein Hauptkostenpunkt dabei sind wohl die Fenster, die sämtlichst energetisch saniert werden. Im Ratssaal betrifft das auch die bunten Bleiglasfenster mit den Abbildungen verschiedener römischer Götter. Pluto, Merkur, Ceres, Vulkan, Juno, Jupiter, Neptun, Mars, Apollo, Minerva, entworfen von Paul Neu. Sie sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. „Wir haben für die Fenster vier verschiedene Sanierungsvarianten, je nachdem, um welche Art es sich handelt“, so Göhler. Jedes Fenster im Rathaus werde einzeln betrachtet und dann entschieden, wie es saniert wird. „Der Schwerpunkt liegt allerdings eindeutig auf den Bürofenstern.“

Fenster bleiben zum Teil original erhalten

Im Zimmer des Oberbürgermeisters sind – wie fast überall in den Rathausbüros – unechte Kastenfenster zu finden. Die werden zum Teil nachgearbeitet, zum Teil aufgearbeitet – je nach Abnutzungszustand. Ein simpler Kippmechanismus öffnet die Oberlichtfenster, auch dieser soll erhalten bleiben. „So werden seit mehr als 100 Jahren die oberen Fenster geöffnet“, erklärt Bergner. „Und ich würde wetten, das funktioniert auch in 100 Jahren noch.“

Denkmalschutz spricht mit

Am 28. Oktober 1913 wurde das Schkeuditzer Rathaus eröffnet. Seither ist es nahezu vollständig im Original erhalten geblieben. „Deshalb ist der Denkmalschutz auch in die Planungen zur energetischen Sanierung stark eingebunden“, so Bergner. Farbe, Materialien, das meiste gibt der Denkmalschutz vor. „Am Ende soll es genauso aussehen wie jetzt“, meint Göhler. Bei den historischen Ratssaal-Fenstern, die alle einfach verglast sind, werde das beispielsweise mit einer zweiten Glasscheibe realisiert. Sie wird auf dem vorhandenen Fenster befestigt.

Die Beisichtigung führt die Teilnehmer auch unters Rathausdach. Quelle: Michael Strohmeyer

Räume im Keller werden kaum genutzt

Die Räume im Keller, dort wo einst eine Kegelbahn war und nur noch ein schmales Loch im Boden an den Rückführmechanismus der Kugeln erinnert, werden dagegen nicht mehr genutzt. Lediglich Leitungen oder Heizungsanlagen sind darin zu finden. Dennoch soll der Keller gedämmt werden, um möglichst wenig Wärmeverlust aus den oberen Etagen zu haben.

Ratskeller soll wieder belebt werden

Eine Etage darüber wirken die verlassenen Räume des Ratskellers mit den holzvertäfelten Wänden fast schon unheimlich. Erst vor kurzem musste der bisherige Pächter aufgeben. Er hat fast alles mitgenommen. Nur ein paar welkende Pflanzen und einige Speisekarten-Flyer sind zu finden. „Zu DDR-Zeiten gab es hier eine Broilerbar“, erinnert sich der Schkeuditzer Pressesprecher Helge Fischer. Abgetrennt vom eigentlichen Ratskeller wurden im Imbiss-Stil halbe oder ganze Hähnchen verkauft. Er selbst habe vor allem Nudelsuppe gegessen. „Vielleicht ist das ja wieder ein Konzept für den Ratskeller“, meint Oberbürgermeister Bergner.

Jetzt soll aber erstmal saniert werden. Die Planungen haben bereits begonnen. In zwei Jahren soll das Rathaus fertig sein. Dann wird es immer noch so aussehen wie jetzt, tatsächlich aber energieeffizienter sein. „Die Bedingungen für die Mitarbeiter werden sich deutlich bessern“, so Bergner. So sollen die Angestellten mit Büros auf der Südseite im Sommer zum Beispiel nicht mehr so schwitzen müssen. „Seit Jahren ist diese Maßnahme an der Finanzierung gescheitert. Ich freue mich, dass es nun losgeht.“

Von Linda Polenz