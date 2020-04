Die teils kritische Lage an der privaten Abfallfront dürfte sich bald wieder entspannt haben. Nach dem Grünschnitt dürfen nun auch wieder all die anderen Dinge auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Wieder normaler Betrieb in Wertstoffhöfen in Nordsachsen

