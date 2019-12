Wieder zurück nach Schkeuditz?

Schkeuditz

Am 27. Dezember findet von 10 bis 12 Uhr zum zweiten Mal der Rückkehrertag in Schkeuditz statt. Diejenigen, die der Region den Rücken gekehrt haben, können sich an diesem Tag in der Kolonnade am Rathaus über freie Jobs informieren.

Angebot auch für Pendler interessant

„Im Idealfall kehren die Ex-Schkeuditzer dann auch wieder zurück“, meint Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Hauptzielgruppe seien diejenigen, die vor geraumer Zeit weggezogen sind, ergänzt Wirtschaftsförderer Matthias Sebald. „Aber natürlich sind auch alle anderen herzlich willkommen.“ So sei das Angebot möglicherweise für Pendler interessant. Immerhin 5000 Schkeuditzer pendeln jeden Tag zur Arbeit.

Unternehmen suchen Fachkräfte

„Das mit dem Rückkehren ist ja auch eine emotionale Sache“, so Sebald. Oft seien es Eltern und Großeltern, die ihren Kindern den Termin ans Herz legen – und sie so möglicherweise zum Rückkehren bewegen. Mehr als zehn Unternehmen stellen dafür ihre Angebote und konkrete Jobangebote vor. „Die Unternehmen suchen Fachkräfte und haben ja auch ein Interesse daran, dass Schkeuditzer zurückkehren“, sagt Sebald.

Viele Unternehmen dabei

Neben DHL und der Deutschen Post ist auch das Unternehmen Bitzer dabei. Der Kühlmaschinenbauer ist das größte produzierende Unternehmen des Landkreises. Auch das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz beteiligt sich an der Aktion. Die Agentur für Arbeit gibt einen Überblick über Stellenangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region.

Stadt informiert zu Wohnungen und Vereinen

Die Stadt Schkeuditz stellt nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung sondern zeigt auch die schönen Seiten der Stadt und des Umlandes. Am Stand der Stadtverwaltung können sich potenzielle Rückkehrer, Pendler und sonstige Interessenten über den Wohnstandort Schkeuditz, die Freizeit- und Kulturangebote und das vielfältige Vereinsleben informieren.

Von Linda Polenz