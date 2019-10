Wiesn-Gaudi im Straßenbahndepot

Schkeuditz

Während die Wiesn in München längst Geschichte ist, haben die Schkeuditzer, in Lederhosen und Dirndl gehüllt, am Wochenende ein bisschen bayerisches Flair nach Nordsachsen gebracht. Zum ersten Mal fand im historischen Straßenbahndepot die „Albanus-Wiesn“ statt. Und die Party soll nicht das letzte Fest dieser Art gewesen sein.

Zur Galerie Ein bisschen Bayern mitten in Schkeuditz. Zum ersten Oktoberfest feierten die Schkeuditzer im alten Straßenbahndepot.

Mit einem Andreas-Gabalier-Double und dem Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) begann die Sause am Freitagabend im ausverkauften Depot. Am Sonnabend trat dann ein Roland-Kaiser-Double auf – dank der „Freunde-Aktion“, bei der jede/jeder, die/der eine Karte hatte, eine Kumpeline/einen Kumpel mitbringen durfte, füllten sich auch da die Bierzelt-Bänke. In dem geschlossenen Ambiente ein Flair wie in einem Wiesn-Zelt zu schaffen, sei die große Herausforderung gewesen, erklärte Organisator Sebastian Krabbes, der auch das Peter-und-Paul-Fest in Delitzsch veranstaltet. „Die Idee zu einem Oktoberfest gab’s bereits vor zwei Jahren“, sagte er. „Und nun haben wir es realisiert.“

Von Linda Polenz