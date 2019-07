Schkeuditz

Ferienzeit ist Reisezeit. Wer mit dem Flieger ab Leipzig-Halle abhebt, kann einen der Flughafen-Parkplätze in und um Schkeuditz nutzen. Ein privater befindet sich auf dem Roßberg – trotz Nutzungsuntersagung des Landratsamtes werden dort weiterhin Fahrzeuge für die Reisezeit abgeparkt. Nun hat der Betreiber nach Informationen der LVZ einen weiteren Standort im Industriegebiet aufgemacht. Ohne Baugenehmigung.

Das Thema Parken am Roßberg beschäftigt die Schkeuditzer bereits seit Langem. Aufs Tableau kam es nun in diesem Jahr erneut, als fünf Stadträte eine Satzungsänderung beantragten, die es dem Betreiber, der Wohntraum Immobilien GmbH, ermöglichen sollte, die Stellplätze von derzeit genehmigten 70 auf mehr als 700 zu erhöhen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Dennoch stehen auf dem Platz deutlich mehr als 70 Fahrzeuge, im Internet wird sogar offen mit „mehr als 300 Parkplätzen“ geworben.

Das Geschäft blüht: Der neue, zweite Standort der Parkplatzfirma im Industriegebiet nahe dem alten Tower. Quelle: Michael Strohmeyer

Im Frühjahr hatte Geschäftsführer Sven Burkel eine Genehmigung für weitere 490 Stellplätze beim Landratsamt Nordsachsen beantragt. Die sind nicht nur abgelehnt worden, es ist vom Bauordnungsamt auch die Nutzungserlaubnis für die ursprünglich genehmigten 70 Stellplätze entzogen worden. Passiert ist seither nichts. Mit Eintritt der Ferien ist die Zahl der Fahrzeuge nach Angaben von Beobachtern nochmals gestiegen. Durch günstigere Preise und einen Shuttle-Service ist der Parkplatz am Roßberg eine Alternative für Reisende vom Flughafen Leipzig-Halle. Die Nachfrage scheint groß zu sein, weshalb es nun einen zweiten Standort des Betreibers im Industriegebiet am alten Tower gibt. Schild und Telefonnummer an diesem Standort sind identisch mit denen am Roßberg. Eine Genehmigung für diesen Parkplatz soll ebenfalls nicht vorliegen.

Verfahren anhängig

Das zuständige Landratsamt teilt auf Nachfrage der LVZ lediglich mit, dass von Seiten der Behörde „im Moment nur bestätigt“ werden kann, „dass uns die Themen bekannt sind und in bereits anhängigen Verfahren seitens des Landratsamtes einer Klärung zugeführt werden“. Das Problem: Der Betreiber ist gegen die Nutzungsuntersagung in Widerspruch gegangen, eine Entscheidung dazu ist offenbar noch nicht gefallen. Bei einer Anfrage im März hieß es vom Dezernenten für Bau und Umwelt, Eckhard Rexroth: „Für den Standort liegt eine Baugenehmigung aus dem Jahr 2009 vor. Allerdings bezog sich diese auf 70 PKW-Stellplätze und hatte einen anderen Inhalt: Sie war für einen gewerblichen Parkplatz zur Verwahrung von abgeschleppten und sichergestellten Fahrzeugen erteilt worden.“ Auf der Fläche stünden nun nicht nur mehr als doppelt so viele Fahrzeuge wie ursprünglich genehmigt, die Nutzung sei auch erheblich intensiviert worden. „Schon aus diesen Gründen musste die Baugenehmigung versagt werden.“

Landratsamt lässt Frage nach Kontrollen offen

Warum in den vergangenen vier Monaten das Thema nicht gelöst werden konnte, bleibt unklar. Auch die Frage, ob das Bauordnungsamt eine erneute Kontrolle durchgeführt hat, um die Nutzungsuntersagung durchzusetzen, beantwortet das Landratsamt nicht. Nach Informationen der LVZ hat der Bescheid, gegen den der Betreiber in Widerspruch gegangen ist, keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, unabhängig von einer Entscheidung über den Widerspruch hätte der Parkplatz zunächst geräumt werden müssen. Stattdessen kassiert der Betreiber nach Informationen auf der Webseite für einen freien Stellplatz 37 Euro pro Woche, für einen Hallenplatz 74 Euro pro Woche.

Dabei hat das Landratsamt durchaus Möglichkeiten, dem illegalen Parken auf dem Roßberg Einhalt zu gebieten. „Allgemein verfügt die untere Bauaufsichtsbehörde über verwaltungsrechtliche Zwangsmittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen“, heißt es auf eine Anfrage der LVZ. Dazu gehöre neben der Nutzungsuntersagung auch Zwangsgeld als wirksames Mittel. „Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt zusätzlich eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld bis zu 500 000 Euro geahndet werden kann.“

Von Linda Polenz