Winterdienst in Schkeuditz ist bereit für den ersten Schnee

Schkeuditz

Geht es nach dem Technischen Service Schkeuditz (TSS) kann der Winter kommen. Insgesamt fünf Fahrzeuge stehen für den Winterdienst bereit, die beiden Salz-Silos sind gut gefüllt.

„Wir haben zum 15. November die Winterdienstbereitschaft hergestellt“, erklärt TSS-Geschäftsführer René Fröhlich. Mindestens bis zum 15. März sind nun ein Unimog und zwei Kommunaltraktoren zum Ausrücken bereit. Inklusive Schneeschaufeln. Zudem können zwei Multicars in kürzester Zeit mit einem Container zum Streuen ausgestattet werden. „Wir arbeiten mit Feuchtsalz“, so Fröhlich. „Das heißt, das Salz wird, kurz bevor es den Streuteller verlässt, mit Sole versetzt. Dadurch wirkt es schneller als komplett trockenes Salz.“ Die benötigte Sole wird direkt vor Ort auf dem Gelände des TSS hergestellt. „Die Anlage schafft 5000 Liter in der Stunde“, sagt Fröhlich. Teilweise werde die Sole auch ohne Salz genutzt. Für diesen Winter stehen insgesamt 200 Tonnen Salz in riesigen Silos zur Verfügung. „Außerdem haben wir noch 50 Tonnen außerhalb gelagert“, erklärt Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). „Die können im Notfall ebenfalls eingesetzt werden.“

200 Tonnen Streusalz lagern in den großen Silos. Quelle: Michael Strohmeyer

Einsatzgebiet umfasst 90 Quadratkilometer

Immer wieder hat der TSS dennoch mit scharfer Kritik von den Bürgern zu tun – vor allem beim Winterdienst. „Wir starten bei Schneefall jeden Morgen, 4 Uhr, und fahren dann bei Bedarf in zwei Schichten“, so Fröhlich. Das Problem sei allerdings, dass der Schnee meist plötzlich und dann gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet fällt. „Das sind immerhin 90 Quadratkilometer“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Da kann auch der TSS nicht überall gleichzeitig sein.“ Er lasse jedenfalls auf den Technischen Service nichts kommen. „Das ist wirklich ein zuverlässiger Laden“, so Bergner.

Technisch gerüstet für den bevorstehenden Winter.. Quelle: Michael Strohmeyer

Neben dem Winterdienst kümmert sich der TSS um unzählige andere Aufgaben. „Vom Blumengießen bis zu Straßenausbesserungen machen wir alles“, sagt Fröhlich schmunzelnd. Unter anderem sei der TSS auch für die Müllbeseitigung im Stadtgebiet zuständig. „Es gibt Leute, die kippen ganze LKW-Ladungen einfach in die Landschaft“, erklärt der Oberbürgermeister. „Tut mir leid, aber dafür habe ich null Verständnis.“

Für all die Arbeiten stehen dem Technischen Service 30 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende zur Verfügung. Der Frauenanteil unter den Mitarbeitern steige stetig, erklärt der Geschäftsführer. „Derzeit sind es insgesamt neun, darunter zwei Azubis.“ Das habe das kommunale Unternehmen durchaus vor Herausforderungen bei den Sanitäranlagen und den Umkleideräumen gestellt. Aber da seien gute Lösungen gefunden worden.

Aufgaben reichen vom Baumschnitt bis zur Straßenreparatur

„Der TSS ist ein Bereich, dessen Arbeit die Bürger ganzjährig sehen können“, so der Oberbürgermeister. Im Winter werde unter anderem der Baumschnitt erledigt, im Frühjahr dann wieder gepflanzt und die Straßen repariert. „Es ist eine große Aufgabe, auf dieser großen Fläche immer dieselbe hohe Qualität zu haben“, so Fröhlich. „Deshalb sind wir froh über Hinweise aus der Bürgerschaft.“ Er gebe allerdings zu bedenken, dass auch seine Mitarbeiter nicht überall gleichzeitig sein können. „Insbesondere beim Winterdienst haben wir nur ein sehr kurzes Zeitfenster“, erklärt der TSS-Chef. „Und da konzentrieren wir uns zunächst unter anderem auf die Bereiche an den Bushaltestellen und den Schulen.“ Er verstehe, dass die Bürger gern alles auf einmal geräumt und gestreut hätten. „Das ist aber nicht möglich“, meint Fröhlich. „Und da kann ich einfach nur um Verständnis bitten.“

Von Linda Polenz