Wirtschaftspreis geht an drei Unternehmen aus Nordsachsen

Bad Düben

Auf dem Empfang der Wirtschaft des Kreises Nordsachsen sind Donnerstagabend die Wirtschaftspreise verliehen worden. Diese gingen an Unternehmen, die besonders auf den digitalen Handel bzw. die Digitalisierung im Unternehmen setzen.

Der Gewinner aus Delitzsch

Die LVZ Delitzsch-Eilenburg ehrte auf der Veranstaltung im Heide Spa in Bad Düben Rüdiger Kleinke, der im Jahr 2000 den Weinversand ebrosia in Delitzsch gründete und damit zum Internet-Pionier im Online-Weinhandel wurde. Ebrosia ist inzwischen einer der führenden Weinversandhändler in Deutschland mit über 1000 Produkten, über 120.000 Kunden und 30 Mitarbeitern, darunter ausgebildete Weinfachberater. „Ganz besonders wichtig ist mir ein gutes Klima unter den Kollegen, damit jeder jeden Tag gern zur Arbeit kommt“, sagt der Firmenchef . Pro Tag verlassen 800 bis 1000 Pakete das Logistikzentrum des Weinversandhandels in Delitzsch. Das Unternehmen wächst rasant. Ende November wird ein neues und größeres Gebäude bezogen, um noch mehr Pakete mit Wein in Welt verschicken zu können. „Für die Zukunft wünsche ich mir für ebrosia eine weitere so tolle Entwicklung und für mich persönlich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit – für guten Wein“, so Kleinke.

Der Gewinner aus Oschatz

Der Preis der Oschatzer Allgemeinen Zeitung geht an David Pfennig von der Baunativ GmbH & Co. KG in Oschatz. Die Firma ist ein unabhängiger Fachhandel und Onlineshop für hochwertige Bau- und Dämmstoffe. „Onlinehandel und Fachberatung sind für uns kein Widerspruch“, sagt David Pfennig. Der Schwerpunkt liege auf Baustoffe für gesundes Bauen. Unter anderem werden Lehm- und Kalkputze vertrieben. Das Lager ist groß, sodass Baustoffe stets vorhanden sind und Kundenwünsche bedient werden können. Kunden werden auch am Telefon oder via E-Mail fachkompetent beraten. „Als regionales Unternehmen sind uns Mitarbeiterzufriedenheit und nachhaltiges Wachstum besonders wichtig“, so der Firmenchef weiter. Beschäftigt werden 13 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren will die Baunativ GmbH & Co. KG die Produktpalette erweitern.

Der Gewinner aus Beilrode

Die Torgauer Zeitung zeichnete die Dachdeckerei Maik Pötzsch aus Beilrode aus. Der Unternehmer hat fünf Millionen Euro investiert und schuf damit die Voraussetzungen für eine komplette Digitalisierung der Abläufe in der Firma. Pötzsch will in den nächsten Jahren unter die Top 100 der deutschen Dachdecker. Beschäftigt sind 25 Mitarbeiter, im Bereich der Zimmerei und Dachklempnerei zwei Meister. Zudem werden vier Lehrlinge ausgebildet. Maik Pötzsch sieht den Betrieb „als kleine Familie“ und dies mache ihn erfolgreich, erzählt er. Gebaut werden Dächer aller Art mit eigener Kranlogistik, Zimmerei und Dachklempnerei. Die Dachdecker-Firma stattet außerdem seit diesem Jahr die komplette Motorsportlogistik am Sachsenring mit Kranlogistik aus. Darauf ist der Firmenchef besonders stolz. Auf den Kränen sind die Kameras und Antennentechnik installiert, die die Rennen übertragen. „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir alle weiterhin so erfolgreich unterwegs sind, dass meine Angestellten gesundheitlich lange noch bei mir beschäftigt sind und ich selber die Power habe, das so durchzuziehen“, sagt Maik Pötzsch.

Rückblick: Die Preisträger 2017

Die Wirtschaftspreise in Nordsachsen werden alle zwei Jahre von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen und den drei lokalen Tageszeitungen LVZ, OAZ und TZ verliehen.2017 erhielten den Preis die UnternehmenProfiroll Technologies in Bad Düben, Cavertitzer Elektromontage GmbH in Schirmenitz bei Oschatz sowie Gramon Fassadenbau in Graditz bei Torgau.

Von Nico Fliegner