Schkeuditz

Im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig kann in Sachen Weihnachtswünsche nun fast nichts mehr schief gehen. Der Heimatverein hat an der bekannten Stelle am Taubenhaus – wie in jedem Jahr – einen Wunschbriefkasten aufgestellt. Und damit der Weihnachtsmann den auch findet, zeigt ihm ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum den Weg.

Heimatverein stellt Wunschbriefkasten auf

Insgesamt 35 Dölziger Hortkinder der Paul-Wäge Grundschule machten sich diese Woche gemeinsam auf den Weg zum Taubenhaus, dem zentralen Dorfplatz. Gemeinsam mit dem Heimatverein schmückten sie ihren Weihnachtsbaum. Und dort wartete auch gleich eine Überraschung auf sie: Der Heimatverein hat wieder für alle Dölziger einen Wunschbriefkasten aufgestellt. Selbstverständlich haben die Hortkinder ihren ersten Wunschzettel gleich eingeworfen.

Kinder wünschen sich Umzug in neue Schule

Der Wunsch vieler Dölziger Kinder ist allerdings ein großer. „Wir möchten, dass wir in die neue Grundschule umziehen können“, hieß es. Die ist zwar fertig und übergeben, der große Umzug hat allerdings noch nicht stattgefunden. Für die Baumschmück-Aktion mit den Kindern hat die Vorsitzende des Heimatvereins, Rosemarie Tauchnitz, mit ihren Mistreiterinnen Veronika Fritze und Renate Herrlich alles organisiert. Gesponserter Weihnachtsbaum, Schmuck, Lichterketten und Sterne – schließlich soll der Weihnachtsmann den Weg zum Briefkasten auch finden.

Auch das Taubenhaus wird abends beleuchtet

„Die Kinder haben alle ihren Wunschzettel selbst gestaltet und fiebern nun auf Weihnachten zu, in der Hoffnung, dass die Wünsche auch erfüllt werden“, erzählte Horterzieherin Silke Otto. „Eine tolle Aktion des Heimatvereins.“ Ein Besuch lohnt sich am Abend in Dölzig auf jeden Fall. Denn neben dem Weihnachtsbaum wird auch das Taubenhaus weihnachtlich beleuchtet.

Von Linda Polenz