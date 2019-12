Zehntes Weihnachtskonzert von Molto Vocale

Schkeuditz

Am Sonntag lud die Villa Musenkuss zu ihren Weihnachtskonzerten in die Altscherbitzer Kirche ein. Unter dem Titel „Sind die Lichter angezündet“ musizierten der Chor der Villa Musenkuss, Molto Vocale, und das Kammerorchester der Staatskapelle Halle. Zudem trat Philipp Lang auf, der Solotrompeter des MDR. Unterstützt wurden die Musiker von Mitgliedern der Theatergruppe der Villa Musenkuss. Die Chorleitung beim internationalen Programm mit Liedern von fünf Kontinenten hatte Thomas Piontek. Durchs Konzert führte Silvia Zickenrodt-Pscheit.

Der Chor feierte in diesem Jahr das 20. Jubiläum des Weihnachtskonzertes in der Altscherbitzer Kirche unter der Leitung von Thomas Piontek. Beide Konzerte, bei denen die Zuschauer mitsingen und mitschnippsen durften, waren restlos ausverkauft. Das nächste Highlight der Villa Musenkuss ist das traditionelle Neujahrskonzert am 5. Januar.

Von Linda Polenz