Auf der Autobahn 9 ist am Vormittag ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren. Ein Mann musste in die Klinik geflogen werden. Kurz zuvor war eine neue Baustelle eröffnet worden.

Am 24.3.2022 ist an der Anschlussstelle Leipzig-West in Richtung Berlin ein Lastwagen auf einen Sattelschlepper geprallt. Quelle: Strohmeyer, Michael