Zwei Verletzte bei Schwelbrand in Schkeuditzer Wohnhaus

Schkeuditz

Bei einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus im Ziegeleiweg in Schkeuditz sind am Sonntagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte, wurde gegen 20 Uhr eine Rauchentwicklung der Leitstelle gemeldet – vermutlich ausgelöst durch den Defekt eines technischen Gerätes. Die zwei Bewohner des Hauses (53 und 16 Jahre alt) wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Am Einsatz waren die Feuerwehrleute aus Schkeuditz und Radefeld mit mehreren Fahrzeugen beteiligt.

Von bw