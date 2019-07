Schkeuditz

Wer am Bau der neuen Kita in der Käthe-Kollwitz-Straße vorbeikommt, kann es schon sehen: Der Rohbau ist fast fertig. Entgegen ursprünglicher Planungen ist bereits mit dem Planen des zweiten Bauabschnittes begonnen worden. Die Plätze reichen mit beiden Bauabschnitten aber immer noch nicht.

Stolz zeigt Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) die Baustelle der neuen Kindertagesstätte in Schkeuditz. „Nach derzeitigem Stand werden wir planmäßig Ende des Jahres fertig“, sagt er. Allerdings könne man beispielsweise nicht voraussagen, wie Ausschreibungen laufen. Angebote annehmen zu jedem Preis, das könne sich die Stadt nicht leisten. „Wenn es zu teuer werden würde, schreiben wir neu aus“, sagt Dornbusch. „Wir müssen die Planungen im Haushalt ja auch einhalten.“ Schließlich hätten die Planungen für den zweiten Bauabschnitt bereits begonnen, noch in diesem Jahr werde ausgeschrieben. Außerplanmäßig. „Wir müssen der Entwicklung Rechnung tragen“, so Dornbusch. „Wir brauchen die 60 Plätze des zweiten Bauabschnittes einfach eher.“ Die Mittel seien in den Haushalt eingestellt, die Baugenehmigung gebe es auch. „Ursprünglich war der Druck nicht so groß“, erklärt der Bürgermeister. „Deshalb wollten wir auch erst im nächsten Jahr den zweiten Teil planen.“

150 Plätze sollen entstehen – dennoch weiter Warteliste

Wie berichtet, entstehen in der neuen Kita insgesamt 150 Plätze. „Derzeit haben wir für einige Kitas rundum Sondergenehmigungen“, so Dornbusch. Um über die eigentliche Kapazität hinaus zu belegen. „Das ist aber auch nicht leicht“, erklärt er. Schließlich müsse der Träger Personal, die Stadt genügend Raum zur Verfügung stellen. „Ich gehe davon aus, dass diese Sondergenehmigungen weiter Bestand haben“, meint Dornbusch. Denn: Auch mit der neuen Kita kann der Bedarf an Betreuungsplätzen in Schkeuditz nicht gedeckt werden. „Es gibt eine Warteliste und das wird auch künftig so sein“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage. Im Jahr 2016 seien Prognosen von etwa 300 neuen Wohnungen in den kommenden Jahren ausgegangen. Nach derzeitigem Stand werden es mehr als 1000.

Deshalb plant die Stadt, wie berichtet, den Bau einer so genannten Betriebskita. Das Prinzip ist einfach: Mehrere Firmen, darunter DHL, der Flughafen und die Stadtwerke Schkeuditz, buchen eine bestimmte Anzahl von Belegplätzen, die sie dann an ihre Mitarbeiter vergeben können. Zudem stehen der Stadt Plätze zur Verfügung. Ein Gemeinschaftsprojekt, das in Sachsen einmalig wäre. So sich alle einigen. „Wir sind in guten Gesprächen“, so Dornbusch.

In der Käthe-Kollwitz-Straße stehen derweil die Gruppenräume, auch die Küche ist eingeplant. „Wir sind sehr froh, dass wir noch ein Grundstück hinzukaufen konnten“, so Dornbusch. Etwa 600 Quadratmeter erwarb die Stadt mittels Stadtratsbeschluss hinzu – dadurch könnten die Außenanlagen etwas großzügiger werden. „Die Richtlinien hätten wir auch ohne das zusätzliche Grundstück eingehalten“, so Dornbusch. „Aber nur knapp.“ So hätten die Kinder nun ein bisschen mehr Platz. Mehr Plätze gibt es dadurch aber nicht.

Von Linda Polenz