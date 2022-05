Wenn die Straußenfarm in Hartha zum Muttertags-Hoffest ruft, kommen nicht nur Mütter. Rappelvoll ist es am Sonntag bei Burkhardts, die mit ihrer Mischung aus Direktvermarktern, Musik, Kinderspaß und großen Vögeln den Nerv des Publikums treffen. Mit Straußen-Hahn Herkules will aber kein Mann tauschen, trotz Vielweiberei.