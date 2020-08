Eilenburg/Torgau

Die Polizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls gegen die zwei jungen Männer im Alter von 18 und 20 Jahren, die am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 87 zwischen Eilenburg und Doberschütz mit ihrem Pkw Ford einen Unfall verursachten.

Diebesgut im Auto entdeckt

In dem Fahrzeug haben Polizeibeamte Diebesgut entdeckt. Gefunden wurde eine Flasche mit Sauerstoff und eine weitere mit Acetylen sowie eine Schlauchgarnitur. Acytelen, auch als Ehtin bekannt, ist ein Gas mit dem höchstmöglichen Kohlenstoffgehalt. Die Folge ist ein besonders hoher Heizwert, wodurch sich mit Ethin die höchsten Verbrennungstemperaturen realisieren lassen. Es bildet mit Luft leicht entzündbare Gemische. Deshalb war auch die Bergung des Unfallautos für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährlich. Vor Ort wurde Gasgeruch wahrgenommen, die Bergung zog sich über Stunden hin, wodurch die B 87 gesperrt bleiben musste.

Was hatten die Männer vor?

Das Diebesgut stammt aus einer Firma in der Solarstraße in Torgau, wo es zuvor entwendet wurde. Nach Polizeiangaben besteht deshalb zwischen dem Unfall auf der B 87 und dem Einbruch in das Torgauer Unternehmen ein „hohes Maß an Zusammenhang“, so Polizeisprecherin Birgit Höhn. Was die Männer mit den Gasflaschen vor hatten, ist unbekannt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 400 Euro.

7000 Euro Schaden

Die verunglückten Männer konnten sich nach dem Unfall, bei dem sie mit ihrem Pkw von der Straße abkamen und gegen einen Baum prallten, zunächst selbst aus dem Auto befreien. Anschließend kamen sie mit schweren Verletzungen in eine Leipziger Klinik. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro entstanden.

Von Nico Fliegner