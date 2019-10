Straßenlärm und Schweinegestank ärgern Bad Dübens Orteilbewohner

Tiefensee

Nachdem sich die Teilnehmer untereinander bekannt gemacht hatten, sprudelten die verschiedenen Themen, die die Dorfbewohner bewegen, über den Tisch. Die Wellauner beispielsweise kämpfen seit Jahren gegen andauernden Straßenlärm an und haben die Schweineställe vor der Nase, die ihrer Meinung nach oft mächtig zum Himmel stinken. Von den Tiefenseern war zu erfahren, dass der Fluglärm des in der benachbarten Gemeinde liegenden Flugplatzes Roitzschjora mächtig störe. Die Lautstärke sei dabei das eine, man habe auch Angst, dass etwas passiert, wenn besonders waghalsige Flieger nur knapp über die Häuser steuern. Es kam die Frage auf, ob eine Verbesserung auftreten könne, wenn die Landebahn um zehn Grad gedreht werden würde.

Regelmäßige Gräbenpflege

Ein gemeinsames Problem gibt es in den drei Ortsteilen wegen der Gräben beziehungsweise den Gewässern zweiter Ordnung, die sich durch die Gemarkungen ziehen. Hier wurde der Wunsch geäußert, dass diese in regelmäßigen Abständen geräumt und unterhalten werden sollten.

Die Schnaditzer erzählten ihren Nachbarn, dass sie über eintausend Krokusse in ihrem Dorf pflanzen wollen, um somit zur Ortsverschönerung beizutragen. Außerdem luden sie die Tiefenseer und Wellauner jetzt schon mal zum Weihnachtsbasteln Ende November und zum Weihnachtsliedersingen Ende Dezember in ihr Dorf ein.

Andere Themen beschäftigten sich mit Vereinsarbeit, Feuerwehr, Organisation von Veranstaltungen und dem gebührenden Umgang mit Jubilaren.

Experte aus der Kommunalpolitik zu Gast

Die sich anschließende Sitzung galt der Weiterbildung in Richtung Kommunalpolitik. Dazu reiste Verwaltungsfachwirt und Oberbürgermeister a.D. Bernd Gerber aus Werdau an, der für das Kommunalpolitische Bildungswerk Sachsen tätig ist. Der erfahrene Referent, der selber als Ortschaftsrat, Ortsvorsteher, Stadtrat, Bürgermeister und Kreisrat tätig war beziehungsweise ist, überzeugte die Räte aus den Bad Dübener Stadtteilen mit einem umfassenden Fachwissen und gab den Mandatsträgern zahlreiche Tipps und Ratschläge mit auf den Weg. Viele Fragen beantwortete er aus dem „FF“, zitierte jedoch auch aus der Sächsischen Gemeindeordnung. So kamen Themen zur Sprache, wie die vor 20 Jahren abgelaufene Eingemeindung von Schnaditz und Tiefensee nach Bad Düben, die Verfügung über angemessene Haushaltsmittel, Treffen der Ortsvorsteher mit der Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), Rechte der Ortsvorsteher bei der Teilnahme an Stadtratssitzungen sowie Versicherungsschutz bei Veranstaltungen, um nur einiges zu nennen.

Treffen soll wiederholt werden

„Das war ein wirklich toller Abend, der uns inhaltlich sehr viel mit auf den Weg gegeben hat“, sagte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Küster aus Tiefensee, und wie seine Amtskollegin Cornelia Beer aus Wellaune hinzufügte, werde man mit Sicherheit auch im nächsten Jahr weitere Treffen anstreben. Das gab es nämlich noch nie, dass die drei Dörfer eine gemeinsame Sitzung durchführten, um über Probleme zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Und auch die Schulung war etwas Neues. Ortsvorsteher Mathias Mieth aus Schnaditz ist sich sicher, dass die Ortschaftsräte bei einer nächsten Weiterbildungsveranstaltung wieder mit vielen Fragen an Bernd Gerber herantreten werden.

Von Heike Nyari