Strichkünstler und Kampftrinker

Region

Der sächsische Stufenplan zum Hochfahren des öffentlichen Lebens ist da. Das Maß der Dinge ist dabei – wen wundert’s? – der von der Bundesregierung wie der Heilige Gral beschworene, aber wohl eher per Los gezogene und dann festgelegte Inzidenzwert von weniger als 35 Neuinfektionen.

Doch der Stufenplan hat ein paar Stolperfallen. Wird die 35 eine Woche lang unterschritten, öffnen Garten- und Baumärkte sowie Einzelhändler, wird sie drei Wochen unterschritten, öffnen Gaststätten. Und nach fünf Wochen unter 35 ist Prostitution und Dampfbad wieder erlaubt.

Kultur- und Sportstätten sind noch nicht berücksichtigt. Das wirft Fragen auf – nach den Prioritäten der Entscheidenden (Offenbar hat das Vorrang, womit sich Geld verdienen lässt, das was ohnehin subventioniert wird, steht wohl hinten an?) – und danach, was die Betroffenen jetzt tun.

Müssen Schauspielerinnen und Sängerinnen statt ihrer Stimme und ihrem Spiel künftig ihren Körper verkaufen? Wird Kampftrinken in der Kneipe um die Ecke als Sportart anerkannt oder gar olympisch? Und wird der Film, der anschließend läuft, auf der großen Leinwand oder doch nur im Heimkino gezeigt? Wir sind gespannt!

Gespannt warten auch alle zu Hause Sitzenden auf Schnelltests zum Selbermachen – oder wahlweise den Impftermin. Ich bin dafür, dass man sich den kleinen Pieks ebenfalls selbst zu Hause setzen darf. Die Lagerung des AstraZeneca-Vakazins ist schon bei -18 Grad Celsius möglich. Machen Sie also am besten jetzt schon mal Platz in Ihrem Tiefkühlfach!

Von Christian Kunze