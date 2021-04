Tanzen und Marschieren, Klatschen und Singen für die Seebühne Kriebstein

Döbeln

Sieben Herren, im Alter zwischen 30 und 60 Jahren, hatten sich zum ersten Komparsen-Casting am Dienstag zwischen 180 und 20 Uhr im Döbelner Theater eingefunden. Sie kamen aus Chemnitz und Döbeln, aus Rossau und Waldheim. Sie waren schon Statisten bei der DEFA oder beim MDR, sammelten Auftrittserfahrungen im Karnevalsverein oder bei einer freien Theatergruppe. Allen gemeinsam war Begeisterung fürs Theater – und Spaß daran, im Sommer in der „Csárdásfürstin“ auf der Seebühne an der Talsperre Kriebstein mitzuwirken.

Frisch getestet auf die Bühne

Natürlich konnte die aktuelle Corona-Situation nicht ganz ausgeblendet werden – so kamen die Interessenten nicht etwa gemeinsam, sondern im 20-Minuten-Abstand ins Theater. Sie waren aktuell getestet, trugen Masken und agierten mit Abstand – ebenso wie Regisseur Sergio Raonic Lukovic, der musikalische Leiter José Luis Gutiérrez und Regieassistentin Jasmin Hawlicek.

Ausstrahlung ist gefragt

Da die Komparsen auf der Bühne eine Festgesellschaft, aber auch Soldaten darstellen sollen, ist Tanzen ebenso gefragt wie Marschieren und das Anstimmen von Stadiongesängen. Die mussten nicht schön klingen – dafür gibt es am Theater die professionellen Sänger -, aber laut und mutig. Dirigent Gutiérrez prüfte vor allem das Rhythmusgefühl der Interessenten, Regisseur Lukovic achtete auf eine starke Ausstrahlung – schließlich sind an der Seebühne große Distanzen zu überbrücken, um auch die letzte Zuschauerreihe zu erreichen.

Nebendarsteller für 24 bis 26 Vorstellungen

Auch unter Corona-Bedingungen sollen in jeder der 24 bis 26 Vorstellungen von Juni bis August mindestens vier männliche und zwei weibliche Komparsen dabei sein – wenn die Hygieneregeln es erlauben, auch noch ein bis zwei mehr. Da naturgemäß nicht jeder zu jedem Termin zur Verfügung stehen kann, muss es einen Pool von etwa doppelt so vielen geben. Die Damen und einzelne Herren stehen bereits seit dem Vorjahr fest; männliche Interessenten können sich noch bewerben beim Künstlerischen Betriebsbüro, Ulrich Braunegg, kbb.braunegg@mittelsaechsisches-theater.de, Tel. 03731/3582-23.

Darüber hinaus ist, auch längerfristig, eine engere Zusammenarbeit mit Theaterfreunden insbesondere aus der Region Mittweida geplant.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Christoph Nieder