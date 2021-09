10 000 Meter Kabel für schnelles Internet im Tauchaer Gymnasium

Taucha

In den Fluren des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums sah es zu Wochenbeginn chaotisch aus. Aufgetürmt standen dort Möbel und Unterrichtsmittel aus allen rund 30 Klassenzimmern. In den leeren Räumen machten sich derweil Handwerker zu schaffen. Schwer vorstellbar, dass davon bis zum Start des neuen Schuljahres nichts mehr zu sehen sein soll. Doch Schulleiterin Kathrin Rentsch versichert: „Am Montag finden alle Kinder wieder ihre Tische und Stühle in sauberen Klassenzimmern vor. Die Arbeiten, mit denen bereits 14 Tage vor den Ferien begonnen wurde, werden am Freitag beendet.“ Seit Dienstag finde bereits mit mehr Personal und Technik die große Baureinigung statt.

Bandbreiten liegen an

Darum ging es in den letzten Wochen: Das gesamte Schulgebäude erhielt im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt“ während der Ferien eine „strukturierte Netzwerkverkabelung“, wie es Ines Mehnert nennt. Die Baukoordinatorin im Sachgebiet Hochbau des Landratsamtes Nordsachsen ist diesbezüglich für die Gymnasien in Taucha und Eilenburg zuständig. Sie leitet den Bau am „Scholli“. In den Ferien wurden hier im Haus 1 in der Geschwister-Scholl-Straße zehn Kilometer IT-Kabel verlegt. Hinzu kamen neue Datenverteilerschränke und Anschlüsse für elektronische Tafeln. Das Glasfaserkabel der Telekom liege bereits am Gymnasium an, es müsse nur noch angeschlossen werden. Damit wäre das Gymnasium fit für den digitalen Unterricht und funktionierendes Homeschooling. Dafür liegen nun laut Mehnert die notwendigen Bandbreiten an. Lediglich im Keller könnte es kommende Woche noch zu Restarbeiten kommen, bestätigt sie ansonsten die Fertigstellung am Freitag.

Auch im Kellergeschoss werden die Datenkabel verlegt. Quelle: Olaf Barth

Ferien in der Schule

Der Optimismus der beiden Frauen speist sich nach deren Aussagen auch aus der bisher guten Arbeit der beteiligten Unternehmen. „Trotz Lieferschwierigkeiten haben die Baufirmen hintereinanderweg gearbeitet, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Rentsch. Gleichzeitig ziehe sie den Hut vor den beiden Hausmeistern Karsten Hedrich und Ralf Reineck, die mit den ganzen Umräumarbeiten beschäftigt waren, beziehungsweise sind. Und wie Rentsch selbst waren auch der pädagogische IT-Beauftragte Steffen Herzog und der Sicherheitsbeauftragte Veiko Kuhne während der Ferien immer wieder in der Schule, um die Technik-Installationen zu begleiten.

Neue Decken und Lampen

Die rund 800 Gymnasiasten in den 26 Klassen und zehn Tutoren-Kursen, die 61 Lehrkräfte und neun Referendare können sich jetzt nicht nur auf überall funktionierendes WLAN und schnelles Internet für die digitalen Anwendungen freuen, sondern auch auf eine bessere Akustik in den Klassenräumen. Denn im Zuge der Verkabelung wurden überall Unterhangdecken installiert. Damit verbunden war auch der Einbau neuer LED-Beleuchtungen. Und an den Fenstern kann nun statt mit Gardinen mit Rollos für Schatten gesorgt werden. Für die rund 130 neuen Fünftklässler wird das alles von Anfang an der normale Standard sein. Dafür wurden rund 300 000 Euro in das Gymnasium investiert. Davon kommen 180 000 Euro aus dem Digitalpakt, der Rest wird aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert.

Von Olaf Barth