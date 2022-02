20 Jahre Stammtisch: Großpösnaer Unternehmer feiern

Großpösna

Wenn sich die aktuell elf Mitglieder des Großpösnaer Unternehmerstammtisches treffen, dann gehe es oft familiär zu, erzählt der Vorsitzende Claus Ritter (64). Denn zur Vereinsarbeit gehören Ausflüge und Firmenbesuche genauso dazu wie Grill- und Geburtstagsfeste oder die Kulturveranstaltung zum Jahresabschluss. Doch nächsten Monat gibt es eine ganz besondere Feier: Der Unternehmerstammtisch begeht seinen 20. Geburtstag.

„Am 14. März 2002 wurde auf Anregung unseres jetzigen Ehrenmitgliedes Heinz Schreiber der Stammtisch ins Leben gerufen. Unternehmer, Geschäftsführer und Freiberufler organisierten fortan monatlich Vorträge, Betriebsbesichtigungen und Diskussionsforen. 2009 wurde die lockere Verbindung dann in einen eingetragenen Verein überführt“, blickt Ritter zurück.

Neue Mitglieder willkommen

Auch die Gemeinde profitiert vom Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn der Stammtisch initiierte 2008 das jährliche Aufstellen des Marienbaums und ist Mit-Ausrichter des Rittergutsballes. Und nicht zuletzt kommt es dem ganzen Ort zugute, wenn die Unternehmen zusammenarbeiten, gemeinsam Aufträge erfüllen und sich so für Arbeitsplätze und eine starke mittelständische Wirtschaft in Großpösna einsetzen. „Aktuelles aus unserem Vereinsleben gibt es auf unserer virtuellen Plattform über die Homepage der Gemeinde zu erfahren. Gäste und neue Mitglieder sind jederzeit willkommen“, sagt Ritter.

Von anderen lernen

„Als junger Unternehmer finde ich es sehr gut, dass wir uns hier vernetzen, auch über die Gemeinde hinaus. Es ist wichtig, Erfahrungen auszutauschen und von anderen Unternehmen zu lernen“, sagt Philip Perduß. Der 32-Jährige ist der Schriftführer des Vereins. Im April 2020 eröffnete der Bäckermeister und Brot-Somelier in Großpösna ein Geschäft. Gerade während der Coronazeit sei es schwer, gute Arbeitskräfte zu finden und zu halten. „Die vielen Regularien sind für die Mitarbeiter sehr kräftezehrend. Da ist es gut, am Stammtisch auch mal darüber zu reden, wie andere Unternehmen mit den Problemen umgehen“, so Perduß.

Hilfe für Gastronomie

Dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer immer mal in anderen Etablissements zu ihrem Stammtisch treffen, sei gewollt. „Wir helfen damit auch ein wenig der regionalen Gastronomie. Wir waren schon in Dreiskau-Muckern, bei Lagovida am Störmthaler See, in der Büffeltränke Oberholz, beim Italiener in Holzhausen oder im Sportlerheim Störmthal“, erzählt Ritter. Zuletzt habe es coronabedingt auch Video-Konferenzen gegeben. Der Spaß habe sich dabei leider in Grenzen gehalten. Ritter: „Stammtisch heißt, sich treffen und unterhalten, miteinander diskutieren und lachen. Und auch anstoßen.“

Jahresprogramm beschlossen

Das jüngste Treffen fand in Großpösna beim Griechen im Kuhstall statt. Dort soll auch am 14. März ab 19 Uhr der runde Gründungstag gefeiert werden. Thema der jüngsten Beratung war das Jahres-Programm. Höhepunkte neben der Geburtstagsparty: das Aufstellen des Marienbaumes am 30. April, der Rittergutsball am 21. Mai und die Fahrradtour am 26. Juni.

Von Olaf Barth