5000 Euro für Tauchaer Schulhöfe

Taucha

Das Jugendparlament (Jupa) der Parthestadt erhält für sein Projekt „Demokratie verbindet Schulen“ Fördermittel. Für die Hofgestaltungen an Oberschule und Gymnasium fließen 5000 Euro nach Taucha, 2500 Euro für jede Schule. Das Förderprogramm war als Ideenwettbewerb für junge Ostdeutsche unter dem Titel „Machen!2021!“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgelegt worden. Die 15 000 Euro für den ersten Preis gehen an einen Verein in Schwedt. Insgesamt fließen in dieser Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement“ 220 000 Euro in 40 Projekte.

Schüler entscheiden

Über die konkrete Verwendung des Geldes wird an den Schulen demokratisch entschieden. „Wir starten eine Umfrage zu einigen Vorschlägen“, sagt Emily Meister (18) vom Schülerrat des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Ein Sonnensegel für mehr Schatten oder auch neue Mülleimer, die für die Mülltrennung geeignet sind, stehen unter anderem als Ideen im Raum. Auch der Aufenthaltsraum 010 im Keller könnte jugendfreundlicher gestaltet werden. Meister, die am Sonnabend ihr Abiturzeugnis erhält, verweist auf gute Umfrage-Erfahrungen, als unlängst bereits 5000 Euro aus einem anderen Förderprogramm zu Verfügung standen. Ergebnis: In den Sommerferien werden auf dem Schulhof neue Bänke sowie Stehtische für ein Outdoor-Klassenzimmer aufgestellt.

Kletterwürfel für Oberschule?

Jupa-Kassenwart Tom Richter, der sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Fördermittelanträgen gut auskennt, hatte den Antrag maßgeblich miterarbeitet. „Mit dem Geld kommen wir wieder ein Stück weiter“, sagt der 22-Jährige, der beide Schulen über die erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme informierte. Von der Oberschule wisse er, dass Kletterwürfel sowie Kunststoffauflagen für die „Sitzmauer“ auf dem Schulhof auf der Projektliste stehen. Doch auch dort sollen die Schüler selbst demokratisch entscheiden, wofür das Geld verwendet wird.

Von Olaf Barth