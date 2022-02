In Tauchas Einkaufsmarkt-Landschaft kommt Bewegung: Edeka will sich in Taucha ansiedeln, Kaufland will neu bauen, Netto an der Graßdorfer Straße möchte erweitern und nun will auch noch Rewe in die Parthestadt. Eine Immobilie dafür hat das Unternehmen schon gekauft.