Alles klar für Tauchas Ancient-Trance-Festival

Taucha

Die Vorbereitungen für das am Donnerstag, 5. August, um 16 Uhr beginnende Ancient-Trance-Festival in Taucha sind abgeschlossen. „Alles Organisatorische inklusive des Sicherheitskonzeptes ist besprochen und eingeleitet. Es kann losgehen“, sagte Mit-Organisator Clemens Voigt auf LVZ-Anfrage. Der 43-Jährige hatte am Mittwoch an der finalen Abstimmung im Rathaus teilgenommen. Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und alle übrigen Beteiligten sind auf das viertägige Weltmusik- und Maultrommel-Festival eingestimmt.

Mobile Teststationen

Maximal 2500 registrierte Besucher sind erlaubt. Einige Restkarten, darunter Tagestickets ab 15 Euro, können noch auf der Homepage www.ancient-trance.de geordert werden. Einlass hat nur, wer die 3-G-Regel erfüllt (Geimpft, getestet oder von Corona genesen). Am Campingplatz in der Kriekauer Straße und gegenüber der Sparkasse in der Leipziger Straße wird jeweils eine mobile Teststation stehen. Auf der Festwiese und am großen Schöppenteich sollen an vier Tagen auf vier Bühnen insgesamt 44 Konzerte zu hören sein.

Von Olaf Barth