Alles, was Spaß macht: Tauchaer „ChoriFeen“ bereiten das nächste Konzert vor

Taucha

„Singfreudige Menschen in und um Taucha zur Gründung eines modernen Chores gesucht“: Eine kleine Annonce in der Septemberausgabe 2020 des Tauchaer Stadtanzeigers zeigte große Wirkung. Aufgegeben hatte die Anzeige Sylke Jilani – eine Leipzigerin. Auf Taucha war die Musikerin durch Bekannte gekommen, die sie bestärkt hatten, es durchaus mal zu versuchen. Inzwischen haben sich 35 Sangesfreudige gemeldet. Einen Männerchor und den gemischten Volkschor gibt es schon in der Parthestadt, nun wäre fast ein reiner Frauenchor dazu gekommen – wenn nicht Cassian Wundke dazugehören würde. „Das ist unser Hahn im Korb“, lacht die Chorleiterin. Der Tauchaer singt Tenor und Sopran. Zuvor hat er fünf Jahre im Chor der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg gesungen und studiert jetzt Musik auf Lehramt in Leipzig. „Meine Mama ist auch dabei. Es macht Spaß in der lustigen Truppe“, sagte der 21-Jährige. Der Chor nennt sich trotzdem in einem charmanten Wortspiel „ChoriFeen“.

Vollblutmusikerin mit Spuren in Leipzig

Sylke Jilani ist studierte Vollblutmusikerin, spielt Klavier, Akkordeon und Trommel, hat in der Messestadt Erfahrungen in der Chorarbeit der „Schola cantorum“ gesammelt und leitet heute den 2016 gegründeten Frauenchor „Leipziger Lerchen“. Mit dem Frauen-Trio „Rada synergica“ ist die freiberufliche Künstlerin mit Weltmusik und Traditionals im In- und Ausland unterwegs. In Taucha stand sie schon beim „Ancient Trance-Festival“ auf der Bühne.

Ihr täglicher Newsletter aus Taucha Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Taucha direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bedingt durch Corona konnte erst im Juni mit den Proben begonnen werden. Das erste Erfolgserlebnis gab es für die „ChoriFeen“ Ende September zum Tauchaer Herbstmarkt. Die Qualität konnte sich nach drei Monaten hören lassen, denn das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe.

Die tanzende Tina und der reizende Reinhard

Donnerstags wird ab 19 Uhr geprobt, vorerst im evangelischen Diakonat in der Rudolf-Winckelmann-Straße. Beim Fototermin mit der LVZ wurde der Abend mit Stimmübungen begonnen. Und mit der geigenden Gerda, der singenden Susi sowie der tanzenden Tina und sogar dem reizenden Reinhard wurden nicht nur die Stimmbänder gelockert sondern auch gleich für entspannte Stimmung gesorgt. „Das soll sich auch in unserem Repertoire wiederfinden, denn wir wollen alles singen, was Spaß macht aus Rock, Pop, Musical und Weltmusik“, bemerkte die Chorleiterin. „Wir suchen übrigens noch Altstimmen“, warb sie.

„Es macht hier wirklich Spaß – ich komme aus Doberschütz, die 22 Kilometer Anfahrt sind für mich kein Thema“, sagte Sylke Schmidt, die vorher auch schon im Volkschor Eilenburg gesungen hatte. Lisa Mitrenga wollte keine klassischen Chorlieder sondern eher Moderneres singen. „Da bin ich hier genau richtig“, stellte die Borsdorferin fest. „Ich singe gerne in der Gemeinschaft. Da kann man mal ganz ohne Familie abschalten“, so Claudia Schrödter aus Taucha.

Höhepunkt am 12. Dezember

Nun arbeiten die Chormitglieder auf den ersten großen Höhepunkt hin: Am 12. Dezember geben sie ab 15 Uhr in der St.-Moritz-Kirche ein vorweihnachtliches Konzert. „Wir singen alles, außer klassisch.“ Mehr wollte Chorleiterin Sylke Jilani nicht verraten.

Von Reinhard Rädler