Also doch: Klebendorfer Straße wird nächstes Jahr für Durchgangsverkehr geöffnet

Taucha

Die Entscheidung ist gefallen: „Wir werden im ersten Halbjahr in der Klebendorfer Straße einen Feldversuch starten. Die Straße wird einspurig in Richtung Leipzig zur Otto-Schmidt-Straße hin für den Individualverkehr geöffnet. Davon ausgenommen wird der Schwerlastverkehr“, teilte am Freitag Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) mit. Die LVZ hatte bereits im Oktober über solche Pläne berichtet.Für Beschilderungen und begleitende Maßnahmen werde mit Kosten in Höhe zwischen 20 000 und 30 000 Euro gerechnet. „Nach Diskussionen in den Fachausschüssen hat sich eine Mehrheit der Stadträte für die Durchführung eines Feldversuches entschieden. Die Theorie ist das eine, die Beobachtung und Messung des Verkehrs in der Praxis das andere. Wir wollen sehen, ob und was sich am Verkehrsfluss ändert, wie sich Belastungen entwickeln, ob Befürchtungen wirklich eintreffen“, erklärt Meier.

Erkenntnis aus Messungen

Dafür werde man sich sechs bis acht Wochen Zeit nehmen, in verschiedenen Straßen mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten Messungen vornehmen. Für die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern in dieser Zeit soll gesorgt werden. Details zur Durchführung des Versuchs werden in den nächsten Tagen zwischen Bauhof, Bau-Fachbereich sowie dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales geklärt. Nach dem Feldversuch werde die Straße dann wieder geschlossen. Aus den bei den Messungen gewonnenen Zahlen sollen Erkenntnisse für späteres Handeln gewonnen werden. „Wir wollen sehen, wie sich der Verkehrsfluss auch innerhalb des Wohngebietes Zwick’sche Siedlung entwickelt. Noch nicht entschieden ist, ob der Gärtnerweg in dieser Zeit Einbahnstraße wird oder wie bisher in beiden Richtungen zu befahren bleibt“, erklärt Meier auf LVZ-Nachfrage.

Anwohner kritisch

Meier rechnet nun mit weiterem Gegenwind seitens der betroffenen Einwohner. Die in einer Bürgerinitiative organisierten Anwohner der Klebendorfer Straße hatten diese Woche in der LVZ ihren massiven Widerstand gegen diese Öffnungspläne kundgetanund die Gründe dafür erklärt. Auch im Gärtnerweg beobachten Anwohner das Geschehen kritisch und setzen sich für ihre Interessen ein. Wie der Feldversuch letztlich konkret umgesetzt wird, darüber soll im Januar Klarheit herrschen, so Meier.

Von Olaf Barth