Alte Masten zu gefährlich – in Plöstitz sollen Kabel unter die Erde

Taucha

Mit einem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss bekannten sich Tauchas Stadträte in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Plösitz. Dort stehen an einigen Stellen noch Holzmasten aus Großmutters Zeiten mit daran befestigten Stromleitungen und überholten Straßenlaternen. Damit soll aber bald Schluss sein. Denn mit dem Votum der Stadträte gibt es nun grünes Licht für die „Durchführung und Finanzierung der Straßenbeleuchtungsmaßnahme in Plösitz“. Das soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021 passieren.

Schäden an der Freileitung

Wie Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) bereits im Vorfeld erklärt hatte, gab es von Wartungsfirmen den dringenden Hinweis, am aktuellen Zustand etwas zu ändern. Nach dem letzten Sturm hatten Schäden an der Freileitung beseitigt werden müssen, was sich zunehmend schwierig gestalte. „Die Monteure meinen, wir sollten so schnell wie möglich die Kabel unter die Erde bringen, sonst gehen sie da nicht mehr ran. Es sei zu gefährlich, an den alten Masten zu arbeiten“, so Meier.

Ursprünglich war bereits im vorigen Jahr der Start von Modernisierungsarbeiten in Plösitz geplant. Für die Planungen waren bisher rund 5000 Euro ausgegeben worden. Doch dieser erste Bauabschnitt war nicht umgesetzt und verschoben worden, sodass die dafür bereitgestellten und noch ungenutzten rund 95 000 Euro in das neue Haushaltsjahr übernommen werden sollen.

Zweiter Bauabschnitt später

Dafür hat der Stadtratsbeschluss nun die Grundlage gelegt. Außerdem ist es auf Grundlage des Beschlusses möglich, dass beide Bauabschnitte zusammen ausgeschrieben und vergeben werden können. Im ersten Bauabschnitt ist vorgesehen, in der Engelsdorfer Straße bis komplett in der Idastraße die „desolaten Freileitungen“ sowie die alten Masten zu entfernen. Stattdessen gebe es dann eine Erdverkabelung sowie neue Masten inklusive moderner Lampen.

Zu einem nicht näher genannten späteren Zeitpunkt soll dann der zweite Bauabschnitt in Flora-, Hedwig- und Kriemhildstraße folgen. Auch dafür werden rund 100 000 Euro veranschlagt und in den Haushaltsjahren 2020/2021 eingeplant. Auch diese Summe ist mit dem Grundsatzbeschluss nun im Haushalt gesichert.

Von Olaf Barth