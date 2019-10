Anwohner wollen juristisch gegen Entscheidung der Stadt vorgehen

Taucha

Viele Anwohner in der Matthias-Erzberger-Straße sind sauer auf die Stadt Taucha. Darunter auch viele jener Neu-Tauchaer, die in die schmuck sanierten 30er-Jahre-Häuser eingezogen sind. „Die Stadt hat das Sanierungsprojekt hier initiiert, um junge Familien zu gewinnen, die nach Taucha ziehen. Jetzt sind wir da, leben hier mit fast 100 Kindern, und werden nun fallengelassen“, beschreibt zum Beispiel Arvid Nickel die Situation. Wie viele andere ist er enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass der Durchgangsverkehr für die Stadt wichtiger sei als die Sorgen und Interessen der Anwohner. Dabei drehe sich deren jetziger Protest nicht zuerst um wegfallende Parkplätze, sondern um die Angst um Leib und Leben ihrer Kinder sowie von Fahrradfahrern und älteren Menschen. Was ist passiert?

Freie Fahrt ohne Hindernisse

Mit dem Ende der Umleitung nach Öffnung des Trogbaus in der Portitzer Straße endet am 7. November die temporäre Einbahnstraßenregelung in der Matthias-Erzberger-Straße. Dann ist sie wieder in beiden Richtungen zwischen Graßdorfer- und Portitzer Straße frei. Mit einem Unterschied zu früher: Der zur Verkehrsberuhigung beitragende ruhende Verkehr entfällt, es wird auf beiden Seiten Parkverbot eingerichtet. Für diese Variante hatten sich mehrheitlich die Stadträte im Verwaltungsausschuss entschieden. Aus Sicht der Stadträte sei die Straße zu schmal für parkende Autos, erklärte auf Nachfrage Jens Rühling, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus.

Die Anwohner fürchten nun Raserei und übermäßig hohes Verkehrsaufkommen in diesem belebten Wohngebiet. Ihre Straße könne als Ausweichstrecke für die oft verstopfte B 87 genutzt werden. Damit würde die Sicherheit ihrer Kinder, die die Straßenseite wechseln wollen sowie für Fahrradfahrer stark gefährdet. „Man muss doch nicht erst warten, bis etwas Schlimmes passiert“, sagt Familienvater Jens Pabst. Er hatte als Vertreter der Anwohner ein Memorandum an Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) geschickt. Darin, sowie in einem zweiten Brief wurden die Argumente der Anwohner vorgetragen. Doch die Schreiben und ein Gespräch mit dem Bürgermeister führten zu keiner Änderung der Entscheidung.

Rechtliche Schritte angekündigt

„Wir wollen, dass vorerst der Zustand bleibt, wie er jetzt ist. Und das werden wir nun versuchen, auf dem Rechtsweg durchzusetzen“, kündigt Nickel an. Der 36-Jährige sieht dafür gute Chancen, denn bei der Entscheidung der Stadt seien die Erkenntnisse eines 2014/15 durchgeführten Verkehrsgutachtens nicht mit berücksichtigt worden. Das bestätigt Bürgermeister Meier: „Das Gutachten untersuchte den Verkehr vor allem auf der Portitzer Straße, um Argumente gegenüber der Bahn zu erhalten, den Gerichtsweg-Übergang offen zu lassen. Da ging es nicht speziell um die Matthias-Erzberger-Straße.“ Er könne aber die Anwohner verstehen und manche Argumente nachvollziehen: „Doch wir müssen die ganze Situation in dem Gebiet und in der Stadt im Blick haben. Seit Frühjahr haben wir uns mit den Stadträten intensiv damit beschäftigt und das Für und Wider abgewogen.“

Man wolle nun sehen, wie sich die Situation ab dem 7. November entwickelt. Gegebenenfalls müsse nachjustiert werden, falls es Situationen gibt, die überhaupt nicht tragbar sind. Bereits überprüft werde die Einrichtung einer Querungshilfe in Höhe der Davidstraße. An der Einfahrt zum Graßdorfer Wäldchen soll künftig ein Verkehrsspiegel helfen, die Straße besser einsehbar zu machen. Rühling kündigte zudem Geschwindigkeitsmessungen in der Matthias-Erzberger-Straße an.

Von Olaf Barth