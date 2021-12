Taucha

Die polizeilichen Ermittlungen in der Kindertagesstätte Tausendfüßler sind abgeschlossen. Wie die Polizeidirektion (PD) Leipzig auf LVZ-Anfrage mitteilte, werden voraussichtlich in dieser Woche die Unterlagen an die Torgauer Außenstelle der Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das weitere Vorgehen liege dann in deren Hand. Weitere Angaben zu dem Fall machte die PD nicht.

Die Kita-Leiterin, deren Stellvertreterin sowie zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordsachsen waren vor einem Monat von einem Vater wegen schwerer Körperverletzung angezeigt worden (die LVZ berichtete). Anlass war ein an Kindern vorgenommener Corona-Test. Statt des von der Kita angekündigten Lolli-Testes war vom Gesundheitsamt ein Rachenabstrich vorgenommen worden – ohne Einverständnis der Eltern. Das fanden einige Mütter und Väter nicht in Ordnung, sie fürchteten um das Wohl ihrer Kinder. Der Darstellung, das Gesundheitsamt habe rechtskonform gehandelt, widersprechen sie.

„Keinerlei Fehlverhalten“

Der Elternrat distanzierte sich allerdings von der Anzeige – und solidarisierte sich, wie berichtet, mit den Erzieherinnen. Zudem bescheinigten sie den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes gute Arbeit. Auch die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental als Träger der Einrichtung hält nach eigenen Untersuchungen die Anzeige für „nicht haltbar“. Es liege keine strafbare Körperverletzung und keinerlei Fehlverhalten vor.

So sagt Anja Thiele, die zuständige Fachbereichsleiterin bei der Volkssolidarität: „Die Kollegen bekommen von uns jede Unterstützung. Sie haben sich in der Sache richtig und vorbildlich verhalten und alles für die Gesundheit der Kinder getan. Das wurde auch vom Landesjugendamt bestätigt.“ Man sei bereit, darüber mit dem Vater zu sprechen, doch ein Termin sei von ihm abgesagt und ein neuer noch nicht vereinbart worden. Die Volkssolidarität und die Stadt Taucha würden zu dem Vorgang an einer gemeinsamen Stellungnahme arbeiten, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Inzwischen befinden sich in der Einrichtung wegen Corona zwei Gruppen in Quarantäne.

Von Olaf Barth