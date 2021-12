Taucha

Neun Frauen, Männer und Kinder setzten auf dem Tauchaer Markt eine leuchtendes Zeichen für den Klimaschutz. Die coronabedingt wenigen Mitglieder der Klima-Initiative Taucha beteiligten sich am Freitagabend am ersten bundesweiten Eiffelturm-Tag. Ursprünglich war laut Organisatoren geplant, alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt einzuladen, sich an einem Nachstellen des Eiffelturms zu beteiligen. Das soll nun nächstes Jahr nachgeholt werden.

„Wir wollen an das vor sechs Jahren in Paris abgeschlossene Klimaschutz-Abkommen und die daran formulierten Ziele erinnern. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist viel mehr Engagement auf allen Ebenen, auch in den Kommunen, notwendig“, sagte Karin Bauer, Mitbegründerin der Tauchaer Klima-Initiative, über die Aktion. Die engagierten Mitglieder der Initiative hatten dieses Jahr bereits mit der ersten Tauchaer Klimakonferenz für Aufmerksamkeit gesorgt.

Gebastelter Turm für Abgeordnete

Aus rund 200 Teelichtern gestaltet, leuchtete auf dem Pflaster des Marktes ein fünf Meter großer Eiffelturm. Anderswo in der Republik bastelten etliche Klimaschutzorganisationen Eiffeltürme, die sie den lokalen Bundestagsabgeordneten überreichten; unter anderem in Leipzig. „Auf diese Weise werden die Parlamentarier aufgefordert, ihr Mandat für die Durchsetzung der Klimaziele zu nutzen. Wir werden unseren gebastelten Turm in den kommenden Tagen an die nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein übergeben. Ein Termin steht leider noch nicht fest“, kündigte Karin Bauer an. Obwohl das Klimaschutzabkommen von Paris am Sonntag sechs Jahre alt wurde, gäbe es angesichts der bislang unternommenen Schritte leider wenig Grund zum Feiern, beklagte die 68-Jährige.

„Zu keinem Zeitpunkt ernsthaft bemüht“

Tauchas Klima-Initiative sei sich mit den anderen Umweltschutzorganisationen einig, dass „Deutschland zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit ernsthaft bemüht war, die selbst gesteckten Ziele und Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen umzusetzen“, sagte Karin Bauer. „Auch wenn der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung im Vergleich zu den Vorgängerregierungen einen großen Fortschritt darstellt, reichen die darin angekündigten Maßnahmen nicht aus, um uns auf den notwendigen 1,5-Grad-Kurs zu bringen. Darin sind sich die Wissenschaftler einig“, betonte die Klima-Aktivistin.

Von Olaf Barth