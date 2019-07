Taucha

Seit Monaten baut die Deutsche Bahn AG in der Portitzer Straße in Taucha an dem Trog unter den Eisenbahngleisen. Dass die Arbeiten schon recht weit fortgeschritten sind, wird nicht nur an den inzwischen erkennbaren Straßen- und Fußwegverläufen sichtbar, sondern auch am abnehmenden Material zwischen Stellwerk und Bahnhofstraße. Der Platz für die Baustelleneinrichtung leert sich zunehmend. So steht allmählich die Frage im Raum, was mit dem Areal der ehemaligen Gärten an der Ecke Portitzer-/ Bahnhofstraße geplant ist.

„Da die Bahnhofstraße hier zur Sackgasse wird, entsteht in dem Bereich zunächst der Wendehammer. Außerdem sollen hier 21 Parkplätze und Grünflächen angelegt werden“, sagt Helge Zacharias aus dem Tauchaer Rathaus. Gebaut werde das Ganze von der Deutschen Bahn und danach der Stadt übergeben. Außerdem brauche die Bahn selbst auch eine Zufahrt zu ihren technischen Anlagen. So müssten jederzeit Monteure an die Pumpenanlagen in der Hebeanlage gelangen können, die für die Entwässerung des Troges notwendig ist. Und nicht zuletzt würde sich in dem Bereich dann der Zugang zur Steuerung der Heizungsanlagen befinden, mit deren Hilfe im Winter die Weichen gangbar gehalten werden.

Doch die Arbeiten für Zufahrten zu den technischen Anlagen, für Wendehammer, Parkplätze und Grünanlagen haben noch nicht begonnen. Die künftige Grünanlage und Versickerungsfläche soll dabei einen Ausgleich für die neu versiegelten Flächen bieten.

Von Olaf Barth