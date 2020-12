Taucha

Die endgültige Bauabnahme mit Vertretern der Stadt und der Firma Umwelt 2000 GmbH wurde zwar vom 11. auf den 17. Dezember verschoben, doch genutzt werden die Straße und Fußwege in der Theodor-Körner-Straße schon eine ganze Weile. „Es ist so weit alles fertig. Es war keine einfache Baustelle, doch wir sind mit der Baufirma zufrieden“, sagt die zuständige Rathausmitarbeiterin Nanette Altmann.

Land schießt gut die Hälfte zu

Für 870 000 Euro – davon kamen 460 000 Euro als Fördermittel vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr – waren seit Anfang Januar die komplette Theodor-Körner-Straße sowie die Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße grundhaft ausgebaut worden. Zudem wurde die Friedrich-Engels-Straße bis zur Manteuffelstraße auf Vordermann gebracht. Dass der Bau bis in den Dezember hinein und somit länger als ursprünglich geplant dauerte, hatte mehrere Gründe. „Wir fanden komplizierte Bodenverhältnisse vor, wegen Corona gab es Lieferschwierigkeiten und personelle Engpässe bei der Firma. Hinzu kamen nachträglich Aufträge für die Anpassung der Hauseingänge“, erläutert Altmann.

Anzeige

Anrainer sind zufrieden

„Das alles ist wirklich sehr gut geworden. Jetzt wird auch die Ampel an der B 87 viel mehr genutzt“, freut sich Anwohner Achim Kunath. Der 80-Jährige walkt gerade über einen der neu angelegten Fußwege. Auch Parkbuchten, Beleuchtung und Bepflanzung sind nagelneu. In der Körnerstraße entstanden zudem barrierefreie Bushaltestellen. „Es war für die Anwohner eine sehr beschwerliche Bauphase, sie hat Zeit und Nerven gekostet. Einige haben sich auch verletzt, weil es dunkel war und nicht alles abgesperrt war. Doch die Straße ist sehr gut geworden“, ist auch Anrainerin Kristin Haferburg des Lobes voll. Allerdings würde sich jetzt kaum noch jemand an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer halten. „Hier fehlt jetzt ein Blitzer“, sagt die 36-Jährige.

Von Olaf Barth