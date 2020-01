Ausbau Portitzer Straße / B 87: Droht Taucha ein Schildbürgerstreich?

Taucha

Der Ausbau des Kreuzungsbereiches Portitzer Straße/B87 wird nicht, wie von der Stadt angekündigt, im März starten. Ursprünglich sollte so schnell wie möglich nach der Fertigstellung des Trogbaus auch dieser neuralgische Verkehrsknotenpunkt modernisiert und neu geordnet werden. „Den März hatten wir als Wunschtermin genannt, bevor die Planungen und Absprachen mit allen Beteiligten begonnen hatten“, sagt Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias.

Doch man habe auf Baugrundgutachten und den Straßenzustand reagieren müssen. So sei nun vorgesehen, die Portitzer Straße nicht nur im Kreuzungsbereich zur B 87 neu zu bauen, sondern weiter bis zum neuen Asphalt des Trogbaus zu sanieren. Schon im Oktober habe sich nach Gesprächen mit den Leipziger Wasserwerken (LW) und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) abgezeichnet, dass der März-Termin nur sehr schwer zu halten sein wird.

Neue Wasserleitungen

Jetzt rechnen die Beteiligten mit gut einem halben Jahr Verzögerung. „Das liegt an Planungsprozessen zum Beispiel für die Portitzer Straße, die sich in der Lage etwas ändert. Die Wasserwerke mussten auf uns warten, um dann wiederum die Lage ihrer Leitungen berechnen zu können“, erläuterte Zacharias. LW-Sprecherin Katja Gläß dazu: „Seit 2018 planen wir gemeinsam das technologische und zeitliche Vorgehen. Nach heutigem Stand der Dinge halten wir für unsere Arbeiten die Ausschreibung für Mitte des Jahres und den Baustart für Herbst für realistisch.“ Am Knoten Portitzer/ Leipziger Straße werde die trinkwasser- und abwasserseitige Infrastruktur für rund 1,2 Millionen Euro erneuert. „Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Jahr Bauzeit beanspruchen“, so Gläß.

Gleisbett soll so bleiben

Nach den Arbeiten der Wasserwerke kann der Straßenbau erfolgen. Laut Zacharias soll es zu keiner Zeit eine Vollsperrung der Portitzer Straße geben. Es werde halbseitig und abschnittsweise gebaut. Allerdings steht die Stadt, wie schonim Februar vorigen Jahres berichtet, noch vor einem ganz anderen Problem: Die Gleise der Straßenbahn-Wendeschleife schwenken auf die Portitzer Straße ein. Zwischen den Gleisen liegt wie in diesem gesamten Straßenabschnitt Kopfsteinpflaster. Tückisch glatt bei Regen, holprig und lückenhaft. Schon mancher Radfahrer ist hier in die Gleise geraten oder auf dem Pflaster weggerutscht und gestürzt. Doch trotz Straßenbau soll sich im Gleisbereich tatsächlich nichts ändern. Das holprige, alte Gleisbett würde irgendwie in die neue Straße integriert werden müssen. Es klingt wie ein Schildbürgerstreich, wird aber sehenden Auges so geplant: „Wir bauen um die Straßenbahngleise herum“, erklärt Zacharias auf LVZ-Nachfrage und fährt fort: „Die LVB sehen ihre Gleise gut in Schuss und keinen Handlungsbedarf. Gehen wir dort rein, sind wir für die LVB ein sogenannter Zustandsstörer und müssten als Stadt den Gleisbau für die LVB durchführen und bezahlen.“

LVB erneuern Kabel

Das sei finanziell nicht zu machen. Und um den Straßenbau so schnell wie möglich absolvieren zu können, spare man die Gleisbereiche aus. „Es wäre schön gewesen alles zu sanieren. Doch um voranzukommen und die Maßnahme nicht noch weiter zu verzögern, müssen wir diesen Kompromiss eingehen, das ist schade“, so Zacharias. Man habe das Problem bei Beratungen mit den LVB angesprochen, doch rechtlich und finanziell sei man nicht zusammengekommen. Zacharias: „Wir bleiben aber weiter gesprächsbereit.“

Dass miteinander gesprochen wurde, bestätigen die LVB. So teilt deren Pressesprecher Marc Backhaus mit: „Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben mehrfach Beratungen zu Koordinierungsschnittpunkten mit der Stadt Taucha durchgeführt. Da die avisierten Arbeiten jedoch außerhalb unseres Gleisbereiches und unter Straßenbahnbetrieb stattfinden, konzentrieren sich die Verkehrsbetriebe auf Kabelbauarbeiten im Zuge der Portitzer Straße und Lindnerstraße. Für die Erneuerung der Bahnstromkabel investiert das Unternehmen hier circa 220 000 Euro.“

Würden die Gleise angefasst, sei das sehr aufwendig, der komplette Straßenbahnbetrieb müsste für lange Zeit eingestellt werden. Zudem sei die Finanzierung dafür völlig offen. Da es um eine Infrastrukturmaßnahme gehe, sei da auch der Landkreis Nordsachsen als Besteller der Straßenbahnfahrten im Boot. „Dass in der Straße nicht der große Wurf gelingt, hat nichts mit dem Unwillen der LVB, sondern mit der Stadt und dem Landkreis zu tun“, so Backhaus.

Doch eine Lösung in Sicht?

Auf neuerliche LVZ-Nachfrage (samt Foto vom Zustand vor Ort), ob es technologisch nicht möglich ist, ohne kompletten Gleisneubau lediglich das Kopfsteinpflaster gegen eine Asphaltschicht zu tauschen, antwortete der LVB-Sprecher dann wie folgt: „Wir haben uns das noch mal angeschaut. Dieser Austausch wäre rein technologisch unter Straßenbahnbetrieb möglich. Doch Haltbarkeit, Finanzierung und Folgekosten sind ungeklärt. Aber wir nehmen die Nachfrage zum Anlass, auf die Stadt zuzugehen.“

Von Olaf Barth