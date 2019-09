Ausbau der Kreisstraße in Taucha stockt –Lichtblick für Straße nach Pönitz

Taucha

Eigentlich sollten in diesem Jahr die Geschwister-Scholl-Straße und im nächstem Jahr die Straße Am Dingstuhl ausgebaut werden. So hatte es im März 2018 auf Nachfrage der LVZ der für die Straßen zuständige Landkreis Nordsachsen mitgeteilt. Die beiden Straßen sind Abschnitte der durch Taucha führenden Kreisstraße K 7422. Wie das Landratsamt nun mitteilte, wird sich trotz der schon fortgeschrittenen Planungen für die Geschwister-Scholl-Straße in absehbarer Zeit an beiden Straßen nichts tun. Denn das Vorhaben umfasst notwendigerweise auch den „richtliniengerechten Ausbau des Knotenpunktes Geschwister-Scholl-Straße/Am Dingstuhl/Dewitzer Straße“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Dieser Ausbau sei nicht zuletzt auch Voraussetzung dafür, Fördermittel in Höhe von 80 Prozent in Anspruch nehmen zu können.

Anwohner geben keine Flächen ab

Um den historisch gewachsenen Straßenverlauf mit der jetzt versetzten Kreuzung begradigen zu können, müsse in dem Bereich die Achse der Kreisstraße verschoben werden. Unter Beachtung der vorhandenen Bebauung wäre eine Verschiebung von jeweils sechs Metern die optimale Lösung, so das Landratsamt. Dazu müssten private Flächen in Anspruch genommen werden. Die betroffenen Eigentümer wollen aber nicht verkaufen, das habe ein Ortstermin im März dieses Jahres ergeben.

„Wir sind bemüht, weiterhin mit den Anliegern im Gespräch zu bleiben, alternative Lösungen zu finden oder gegebenenfalls das Baurecht über das unter Umständen sehr langwierige Planverfahren zu erlangen“, teilte Straßenbauamtsleiter Uwe Schmidt mit. Solange hier keine Fortschritte erzielt werden, könnten auch die Planungen zum zweiten Bauabschnitt (Am Dingstuhl) nicht abgeschlossen werden. Die beiden Straßen ohne den Kreuzungsabschnitt auszubauen, würde laut Schmidt technisch und wirtschaftlich keinen Sinn machen. Ein späterer Rückbau der neu ausgebauten Straße sei weder finanziell vertretbar noch förderfähig. Die Änderungen würden jeweils rund 50 Meter in die beiden Straßen eingreifen.

Neue Kreisstraße schwierig

Eine scheinbare Alternative könnte der parallele Neubau einer Kreisstraße von der Eilenburger Straße über das Brachgelände der ehemaligen Kim-Anlagen, weiter über die Dewitzer Straße und ein Feld bis zur Wurzner Straße sein – so schlug es die Stadt bereits dem Landratsamt vor. Letzteres nahm hierzu jetzt wie folgt Stellung: „Der Landkreis hat sich stets für diese Variante ausgesprochen und das auch mehrfach geäußert. Zuletzt mit Schreiben vom 24.8.2018, in dem wir es bedauern, dass die Stadtverwaltung Taucha von dem ursprünglichen Ansinnen einer durchgehenden Verbindung zwischen Eilenburger Straße und Wurzner Straße nunmehr Abstand genommen hat.“ Verkehrsberuhigte Straßen in einem Wohngebiet könnte der Landkreis zum Beispiel nicht übernehmen, so Schmidt. Wie berichtet, ist Taucha derzeit generell auf der noch andauernden Suche nach der besten Verkehrslösung für das neu entstehende Wohngebiet.

Landkreis baut ohne Fördermittel

In einem ganz anderen Bereich der Kreisstraße könnte es zumindest mit einer Instandsetzung nun ganz schnell gehen. Im Abschnitt zwischen Taucha und dem Ortsteil Pönitz sollen möglichst noch in diesem Jahr die Bagger rollen. Das war im Haushalt 2019/2020 des Landkreises Nordsachsen eingeplant, ein Fördermittelantrag 2018 gestellt worden. Doch im Freistaat gibt es diesbezüglich einen Engpass. Die Fördermittel bleiben aus.

Weil die Straße aber so schlecht ist und eine hohe Verkehrsbedeutung hat, baut das Landratsamt auf dieser Trasse nun mit den „beschränkt zur Verfügung stehenden Eigenmitteln des Landkreises“, so die Behörde. Das passiere bestandsnah als Wiederherstellung, ein Neubau samt Radweg sei damit nicht gemeint. Wann der kommen könnte, sei noch offen. Einen Termin für den Baustart gebe es noch nicht. Einstellen müsse man sich aber auf eine achtwöchige Bauzeit unter Vollsperrung. Details würden zum gegebenen Zeitpunkt folgen.

Von Olaf Barth