Zweiter Fußweg soll Mitte Juni fertig sein – Anwohner verärgert über Verzug

Taucha

Tauchas derzeit größtes Straßenbauprojekt, der grundhafte Ausbau der Theodor-Körner-Straße, ist in Verzug. Zwar wurde bereits mit dem zweiten Abschnitt, dem Ausbau der Kreuzung an der Friedrich-Engels-Straße, begonnen. Doch im ersten Bauabschnitt fehlen noch ein Fußweg sowie die Neugestaltung der Hauseingänge. Einigen Anwohnern stößt das bitter auf. „Das ist besonders für Ältere, gerade mit ihren Rollatoren, eine Zumutung. Inzwischen wurden hier schon Unterschriften gesammelt, um damit im Rathaus einen schnelleren Baufortschritt einzufordern“, sagte ein Anwohner, der aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Weniger Personal wegen Corona

Der Ausbau begann im Januar und sollte in diesem Bauabschnitt ursprünglich Ende März/Anfang April fertiggestellt sein. Die Straße selbst ist samt neuer Parkbuchten fertig. Ebenso auch ein Fußweg inklusive Beleuchtung und Hauseingängen. „Doch zusätzliche Aufgaben für den Baubetrieb sowie personelle Einschnitte bei der Firma wegen der Corona-Krise haben zu Zeitverzug geführt. Es sind zu wenige Arbeiter vor Ort, aber die sind sehr fleißig und tun ihr Bestes“, versichert Nanette Altmann aus dem Rathaus-Fachbereich Bauwesen. Mit „zusätzlich“ meint die 51-Jährige die Arbeiten an den Hauseingängen. Auf Wunsch des Vermieters, der städtischen Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV), waren diese neu angelegt und barrierefrei gestaltet sowie die Hauseingänge abgedichtet worden.

Anzeige

Hausmeister als Ansprechpartner

Anlieger können zum Ein- und Ausladen oder zum Abholen Bekannter die Straße bereits nutzen. Inzwischen haben auch die Arbeiten am zweiten Fußweg begonnen. „Bis Mitte Juni wollen wir auch hier fertig sein, das ist das gemeinsame Ziel aus der letzten Bauberatung “, sagt Altmann. Bei der IBV seien bis vor Kurzem noch keine Beschwerden eingegangen, sagt auf LVZ-Nachfrage der Technische Leiter Andreas Neutsch. Inzwischen habe man von den Unterschriften gehört sowie von einem Schreiben an das Rathaus mit der Forderung nach Mietminderung. „Dafür sind wir der Ansprechpartner, ebenso wie für Hinweise oder Beschwerden. Unsere Hausmeister sind vor Ort, helfen zum Beispiel, die Mülltonnen zu den Abholplätzen zu rollen. Die Kollegen können bei Problemen auch angesprochen werden“, sagt Neutsch und ergänzt: „Ja, es ist schwer zur Zeit, besonders für die älteren Mieter. Aber auf der anderen Seite sieht man schon, wie viel besser als vorher es auch bei ihnen nach der Fertigstellung aussehen wird.“

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth